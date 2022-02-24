В Украине введено военное положение — Finance.ua

В Украине введено военное положение

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Военное положение в Украине было введено с 5:30 24 февраля 2022 года сроком на 30 суток.

Об этом говорится в указе Президента Владимира Зеленского № 64/2022 , который опубликован на сайте главы государства.

«Ввести в Украине военное положение с 05 часов 30 минут 24 февраля 2022 сроком на 30 суток», — отмечается в документе.

Согласно указу, военное командование вместе с МВД, другими органами исполнительной власти, органами местного самоуправления должно обеспечить предусмотренные законом «О правовом режиме военного положения» меры и полномочия, необходимые для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства.

В связи с введением в Украине военного положения временно могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины, а также вводиться временные ограничения прав и законных интересов юридических лиц.

Кабинету Министров Украины следует безотлагательно ввести в действие план введения и обеспечения мер правового режима военного положения в Украине, обеспечить соответствующее финансирование.

Государственной службе по чрезвычайным ситуациям поручено безотлагательно вместе с местными государственными администрациями и другими государственными органами, учреждениями, предприятиями, организациями всех форм собственности привести единую государственную систему гражданской защиты, ее функциональные и территориальные подсистемы в готовность к выполнению задач по назначению в особый период.

Также областные, Киевская городская государственные администрации, органы местного самоуправления должны создать советы обороны и обеспечить содействие военному командованию во введении и осуществлении мер правового режима военного положения.

Министерство иностранных дел должно обеспечить информирование в установленном порядке Генерального секретаря ООН и официальных лиц иностранных государств о введении в Украине военного положения, об ограничении прав и свобод человека и гражданина, что является отклонением от обязательств по Международному пакту о гражданских и политических правах, и о пределе этих отклонений и причинах принятия такого решения.

В законе о правовом режиме военного положения приведены возможные ограничения для граждан во время действия военного положения. Это:

обязательная трудовая повинность,

отчуждение личного имущества,

ограничение передвижения граждан, транспортных средств,

комендантский час,

запрет на торговлю оружием, алкоголем и химическими препаратами,

запрет на проведение массовых мероприятий, митингов, забастовок,

контроль работы телевизионных и радиоцентров, средств массовой информации,

ограничение пользования средствами связи, в т. ч. Интернетом,

запрет деятельности партий, общественных организаций, несущих угрозу независимости страны ее территориальной целостности, подрывают безопасность, пропагандируют войну,

запрет военнообязанным менять место жительства.

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