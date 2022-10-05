ЗСУ посилять французькими бронетранспортерами «Bastion»‎ (фото) — Finance.ua

ЗСУ посилять французькими бронетранспортерами «Bastion»‎ (фото) Вчора 22:34 — Казна та Політика

Франція заявила про передачу Збройним силам України багатоцільових бронетранспортерів "Bastion"‎. Машини у кількості 20 одиниць прибудуть до нашої країни найближчим часом.

За даними видання La Tribune, ці бронемашини були випущені компанією ACMAT і призначалися для підрозділу французького спецназу, який мав вирушити з місією до Африки. Проте плани змінилися, і БТРи вирішили відправити в Україну для посилення нашої армії.

12,5-тонний «Bastion» вміщує 2 членів екіпажу та 8 пасажирів у десантному відсіку. Він оснащується 12,7 чи 7,62 мм кулеметом з можливістю дистанційного керування. Машина може розвивати швидкість до 110 км/год, а запас ходу за повного баку становить 1400 км.

Бронетранспортер має балістичний захист стандарту Stanag 459 і здатний захистити від обстрілу зі стрілецької зброї калібру 7,62 мм та уламків мін. Машини використовують для перевезення особового складу та евакуації поранених. Також на їхній базі облаштовують командні пункти чи майстерні.

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