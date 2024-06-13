Зростання вже 12-й рік поспіль: кількість біженців та переселенців у світі перевищила 120 мільйонів — Finance.ua

Зростання вже 12-й рік поспіль: кількість біженців та переселенців у світі перевищила 120 мільйонів Сьогодні 21:25 — Світ

Зростання вже 12-й рік поспіль: кількість біженців та переселенців у світі перевищила 120 мільйонів

Кількість біженців та переселенців у світі становила 117,3 мільйона осіб станом на кінець 2023 року (+8% за рік). До травня ця цифра вже перевищила 120 мільйонів.

Про це йдеться у звіті Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Кількість біженців та вимушених переселенців зростає 12-й рік поспіль. Загалом 1,5% населення світу нині змушені залишити свої будинки — майже вдвічі більше, ніж десятиліття тому.

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Протягом минулого року ще 8,8 мільйона людей стали біженцями чи переселенцями — це еквівалентно населенню такого міста, як Лондон.

Переміщення українців за кордон і всередині країни, йдеться у звіті, тривало, хоч і повільнішими темпами, ніж у перший рік повномасштабної війни. Приблизно три чверті мільйона людей стали новими внутрішньо переміщеними особам, насамперед у східних та південних областях. Кількість біженців з України наприкінці 2023-го становила 6 мільйонів (+5% за рік), близько 2,6 мільйона з них проживають у сусідніх країнах.

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Через конфлікт у Судані понад 6 мільйонів людей вимушено залишили свої будинки, ще 1,2 мільйона втекли до сусідніх країн. Загалом станом на кінець року 10,8 мільйона суданців було насильно переміщено.

У секторі Гази кількість внутрішньо переміщених осіб становила 1,7 мільйона. Понад 1,3 мільйона людей були змушені залишити свої будинки в М’янмі у 2023 році через ескалацію насильства після воєнного перевороту.

У звіті йдеться, що у 2023 році у всьому світі понад 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб та один мільйон біженців повернулися додому.

Слово і Діло За матеріалами:

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