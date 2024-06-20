Майже мільярд євро ЄС відправив росії за метали у 2024 році — Finance.ua
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Майже мільярд євро ЄС відправив росії за метали у 2024 році

Світ
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Європейський союз за підсумками січня-квітня 2024 року імпортував продукції гірничо-металургійного комплексу з росії на 1,52 млн т на €801,15 млн.
Про це свідчать дані Eurostat.
Основна частка імпорту припадає на напівфабрикати, які не заборонені санкціями — 79,3% від загального обсягу імпорту.
За 4 місяці ЄС імпортував з рф 1,2 млн т відповідної продукції.
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Основний обсяг імпорту напівфабрикатів припадає на Бельгію — 482,8 тис. т. Він виріс на майже 8%.
Серед основних споживачів цієї російської металургійної продукції у січні-квітні були: чавун — Італія — 167,7 тис. т, феросплави — Нідерланди — 20,8 тис. т, брухт — Литва — 7,1 тис. т. Нагадаємо ЄС так і не ввів повноцінні санкції на всю російську металопродукцію.
У той же час металургія є другою за обсягом грошей промисловістю росії. До того ж металургійні компанії безпосередньо забезпечують російський ВПК своєю продукцією.
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