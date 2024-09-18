Зростання економіки України прискорилося наприкінці літа — Finance.ua

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Зростання економіки України прискорилося наприкінці літа

Казна та Політика
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Зростання економіки України прискорилося наприкінці літа
Зростання економіки України прискорилося наприкінці літа
Зростання економіки України в серпні 2024 року прискорся до 3,5% [±1%]. За вісім місяців цього року зростання ВВП оцінюється на рівні 3,9% [±1%] у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Про це повідомляє Мінекономіки.
«Основний внесок у зростання економіки додала промисловість та позитивна динаміка у транспорті, будівництві та внутрішній торгівлі. Крім того, у серпні вперше за останні три місяці бізнес покращив оцінки діяльності на найближчу перспективу. Також вперше за останні два місяці покращилися споживчі настрої. Це зумовлено мінімальними „віяловими“ відключеннями електроенергії впродовж місяця», — сказала перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.
За її словами, динаміка зростання економіки за перші вісім місяців 2024 року на рівні 3,9%, наразі відповідає оновленому урядовому прогнозу. Зростання реального ВВП за підсумками 2024 року очікується на рівні 3,5%.
Свириденко зазначила, що у серпні позитивні тенденції у промисловості сформувались завдяки стабільному доступу підприємств до електроенергії.
Падіння обсягів виробництва у сільському господарстві спричинили менші обсяги врожаю ярих культур порівняно з минулим роком. На це вплинули погодні умови у період вегетації та дозрівання рослин. Водночас дефіцит кваліфікованих фахівців негативно впливає на очікування бізнесу і стримує їхню економічну активність, повідомили в пресслужбі міністерства.
Нагадаємо, за даними Держстату, у першому кварталі 2024 року економіка України зросла на 6,5%.
Економіка України загальмувала в другому кварталі 2024 року через відключення світла. У травні 2024 року ВВП України зріс на 3,7%, у червні 1,6%, у липні на 2,7%.
За матеріалами:
РБК-Україна
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