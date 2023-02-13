Зроби сам: представлений комплект для збирання найменшого автомобіля у світі (фото) — Finance.ua

Зроби сам: представлений комплект для збирання найменшого автомобіля у світі (фото) 13.02.2023, 00:52 — Технології&Авто

Зроби сам: представлений комплект для збирання найменшого автомобіля у світі (фото)

Любителі мініатюрних автомобілів можуть самостійно зібрати популярний Peel P50. Авто буде оснащено електромотором і зможе проїхати майже будь-де. Про це повідомили на сайті electrek.

Оригінальний Peel P50 представлений ще на початку 1960-х. Це був найменший серійний автомобіль у світі.

Peel P50 позиціонувався для недалеких міських подорожей. У моделі ніколи не було задньої передачі, але натомість у неї була ручка ззаду.

Виробництво автомобіля припинилося 1965 року. Через деякий час бізнесмени змогли воскресити бренд і продовжити випуск моделі.

Компанія P50 Cars створила репліку автомобіля, що оснащується бензиновим двигуном чи електромотором. Версія на електротязі видає потужність 5,5 к. с. і може розганятися до 45 км/год.

У комплект входять колеса, кузов, сидіння, кермо, трансмісія і багато іншого, необхідне для збирання найменшого в світі електромобіля. Повне складання моделі займає близько 50 годин. Якщо ви не бажаєте витрачати час на будівництво автомобіля, P50 Cars пропонує вже зібрані автомобілі.

Готовий електромобіль комплектується освітленням, звуковим сигналом, гальмами та дзеркалами заднього виду. З лівого боку автомобіля є одні єдині двері.

Вартість комплекту для самостійного збирання починається від 12 600 доларів. Повністю зібрана модель коштуватиме 16 970 доларів.

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