Зроби сам: представлений комплект для збирання найменшого автомобіля у світі (фото) — Finance.ua
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Зроби сам: представлений комплект для збирання найменшого автомобіля у світі (фото)

Технології&Авто
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Зроби сам: представлений комплект для збирання найменшого автомобіля у світі (фото)
Зроби сам: представлений комплект для збирання найменшого автомобіля у світі (фото)
Любителі мініатюрних автомобілів можуть самостійно зібрати популярний Peel P50. Авто буде оснащено електромотором і зможе проїхати майже будь-де. Про це повідомили на сайті electrek.
Оригінальний Peel P50 представлений ще на початку 1960-х. Це був найменший серійний автомобіль у світі.
Peel P50 позиціонувався для недалеких міських подорожей. У моделі ніколи не було задньої передачі, але натомість у неї була ручка ззаду.
Виробництво автомобіля припинилося 1965 року. Через деякий час бізнесмени змогли воскресити бренд і продовжити випуск моделі.
Зроби сам: представлений комплект для збирання найменшого автомобіля у світі (фото)
Компанія P50 Cars створила репліку автомобіля, що оснащується бензиновим двигуном чи електромотором. Версія на електротязі видає потужність 5,5 к. с. і може розганятися до 45 км/год.
У комплект входять колеса, кузов, сидіння, кермо, трансмісія і багато іншого, необхідне для збирання найменшого в світі електромобіля. Повне складання моделі займає близько 50 годин. Якщо ви не бажаєте витрачати час на будівництво автомобіля, P50 Cars пропонує вже зібрані автомобілі.
Зроби сам: представлений комплект для збирання найменшого автомобіля у світі (фото)
Готовий електромобіль комплектується освітленням, звуковим сигналом, гальмами та дзеркалами заднього виду. З лівого боку автомобіля є одні єдині двері.
Вартість комплекту для самостійного збирання починається від 12 600 доларів. Повністю зібрана модель коштуватиме 16 970 доларів.
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