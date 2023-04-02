Золота лихоманка: в Австралії чоловік знайшов золотий самородок вартістю $250 000 — Finance.ua

Золота лихоманка: в Австралії чоловік знайшов золотий самородок вартістю $250 000 Вчора 22:37 — Світ

Золота лихоманка: в Австралії чоловік знайшов золотий самородок вартістю $250 000

Золота лихоманка в Австралії закінчилась більш як 170 років тому, однак старателі і досі не полишають надій на виявлення «скарбів».

The Guardian пише про чоловіка, якому пощастило знайти золотий самородок вартістю майже 250 000 доларів на золотих копальнях Вікторії.

Кількість золота у камені вагою у 4,6 кг становила 83 унції. Для його пошуку золотошукач використав чи не найдешевший металодетектор на ринку, що коштує 1200 доларів.

Зі своєю знахідкою він звернув до торговця золотом, який оцінив самородок у 240 000 доларів, оскільки сьогоднішні ціни на золото наближаються до світових максимумів.

Місцева Геологічна служба вважає, що в центральних та північно-центральних золотих копальнях Вікторії може бути до 75 млн унцій нерозвіданого золота порівняно з 80 млн унцій, здобутих у цьому районі з часів золотої лихоманки.

Видання нагадує, що ліцензія на пошук золота в регіоні коштує за 25,50 доларів. Дозвіл діє упродовж 10-річного періоду. В інакшому випадку усе знайдене шукачами золото належатиме владі.

Найбільший колись знайдений в Австралії золотий самородок — Lucky Strike — було виявлено в 1869 році. У ньому містилось 2300 унцій золота (65,2 кг).

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