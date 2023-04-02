Золота лихоманка: в Австралії чоловік знайшов золотий самородок вартістю $250 000 — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Золота лихоманка: в Австралії чоловік знайшов золотий самородок вартістю $250 000

Світ
414
Золота лихоманка: в Австралії чоловік знайшов золотий самородок вартістю $250 000
Золота лихоманка: в Австралії чоловік знайшов золотий самородок вартістю $250 000
Золота лихоманка в Австралії закінчилась більш як 170 років тому, однак старателі і досі не полишають надій на виявлення «скарбів».
The Guardian пише про чоловіка, якому пощастило знайти золотий самородок вартістю майже 250 000 доларів на золотих копальнях Вікторії.
Кількість золота у камені вагою у 4,6 кг становила 83 унції. Для його пошуку золотошукач використав чи не найдешевший металодетектор на ринку, що коштує 1200 доларів.
Зі своєю знахідкою він звернув до торговця золотом, який оцінив самородок у 240 000 доларів, оскільки сьогоднішні ціни на золото наближаються до світових максимумів.
Місцева Геологічна служба вважає, що в центральних та північно-центральних золотих копальнях Вікторії може бути до 75 млн унцій нерозвіданого золота порівняно з 80 млн унцій, здобутих у цьому районі з часів золотої лихоманки.
Видання нагадує, що ліцензія на пошук золота в регіоні коштує за 25,50 доларів. Дозвіл діє упродовж 10-річного періоду. В інакшому випадку усе знайдене шукачами золото належатиме владі.
Найбільший колись знайдений в Австралії золотий самородок — Lucky Strike — було виявлено в 1869 році. У ньому містилось 2300 унцій золота (65,2 кг).

Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь! 📱

За матеріалами:
Ми-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.