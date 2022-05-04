Знижку 50% на Зелену картку скасовано - ЗМІ — Finance.ua

Знижку 50% на Зелену картку скасовано - ЗМІ Вчора 16:49 — Страхування Знижку 50% на Зелену картку скасовано - ЗМІ Страхові компанії Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) прийняли рішення з 10 травня скасувати 50% знижку на поліс « Зелена картка» з терміном дії 15 днів і один місяць.
Про це пише портал «Коментарі» з посиланням на голову правління Страхової групи «ТАС» Павла Царука.
За його словами, на засіданні МТСБУ дев’ять із 11 компаній проголосували за скасування 50% знижки на поліси Зеленої карти. Зазначимл, що знижку було запроваджено у перші дні повномасштабного вторгнення росії в Україну, щоб підтримати українців, які були змушені виїжджати за кордон. « З 10 травня 2022 року ціна на короткі поліси зросте вдвічі, і ми фактично повернемося до довоєнних цін», — наголосив голова правління. Підвищення тарифів потрібне, щоб забезпечити можливість страхових компаній виконувати свої зобов’язання по покриттю, які в ЄС становлять понад мільйон євро. Довідка Finance.ua:
у мирний час подорож за кордон була неможливою без страхового поліса. Без страховки вас би не тільки не впустили на територію країни призначення, але могли й не випустити з України;
де не варто переплачувати за автострахування, а де його потрібно придбати.
Зелену карту ви вже можете оформити у нас на порталі. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету. Найголовніша перевага Зеленої карти, придбаної через Finance.ua, — ціна. Вона буде гарантовано нижчою ніж в офісах страхових компаній.
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