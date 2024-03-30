Добровільне медичне страхування: у кого найкраще за версією FinAwards 2024 — Finance.ua

Добровільне медичне страхування: у кого найкраще за версією FinAwards 2024 Сьогодні 17:13 — Страхування

Добровільне медичне страхування: у кого найкраще за версією FinAwards 2024, Фото: life.pravda.com.ua

29 березня 2024 року в Києві відбулася щорічна всеукраїнська премія — FinAwards 2024 . Премія, на якій визначили найкращі досягнення фінансового фронту України.

Учасники заходу з’ясували, які в Україні зараз найкращі фінансові, страхові та інвестиційні продукти. Відзначили найкращі інноваційні проєкти в галузі фінансів та найефективніших лідерів.

Цьогоріч захід мав й благодійну складову. З кожного квитка 500 гривень перераховувалися в Благодійний фонд Таблеточки, який допомагає українським дітям якісно та вчасно отримати необхідну допомогу. Також на заході проводили Благодійний аукціон від FinAwards на підтримку 44-ї окремої механізованої бригади (44 ОМБр). Просимо й вас допомагати нашим захисникам. Ось посилання на банку.

Перемогу у досить важливій номінації «Найкращий продукт страхової компанії ДМС» здобула здобула СК «Інго».

від 2 до 50 тис. грн на рік. Вступний вік страхувальника має бути до 65 років. Вартість пакета по Києву та Україні. Вступний вік страхувальника має бути до 65 років.

Серед особливостей покриття:

медикаментів без франшизи: так;

стоматології: так, ліміт від 1 тис. до 10 тис. грн залежно від програми;

щорічного медогляду: так;

хронічні захворювання: так;

пасивні військові ризики: так.

Середній час організації допомоги — 30 хв. Кількість медустанов з якими працює компанія — понад 2 тис.

Відзначимо, що застрахованих по ДМС обслуговує окремий багатоканальний медичний контакт-центр з SIP-телефонією, в якому працюють спеціалісти з медичною освітою. Компанія впровадила систему обліку та контролю всіх комунікацій.

Після оптимізації співпраці з клініками, черговим етапом компанія оптимізувала процес замовлення ліків в аптеках. Завдяки інтеграції з мережами аптек значно скоротилися терміни обробки замовлень.

Проведення FinAwards 2024 було б неможливим й без партнерів, які допомагали засновникам премії - сайтам Finance.ua і Мінфін — з організацією заходу. Серед партнерів НАБУ (Національна асоціація банків України), найбільший державний банк ПриватБанк, один з кращих банків для бізнесу ПУМБ, сервіс зручного онлайн кредитування AvansCredit, мікрофінансова організація Credit7, офіційний імпортер та дистриб’ютор автомобілів Mazda в Україні.

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