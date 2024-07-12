Знецінення гривні за попередні 10 років — понад 80%. Тому надважливо інвестувати, — експерт Сьогодні 21:05 — Валюта

Знецінення гривні за попередні 10 років — понад 80%. Тому надважливо інвестувати, — експерт, freepik

Інвестувати треба. Й треба це робити вже сьогодні, адже кошти з кожним днем усе більше та більше знецінюються. За словами інвестора-практика з 15-річним досвідом Віталія Федоришена, достатньо подивитися на знецінення гривні за попередні 10 років — понад 80%. Також, він зазначив, знецінюється й долар.

Під час свого виступу на AgroInvestDay він розповів й про інвестування в агросектор на фондовому ринку. Федоришен надає перевагу ринку США та цінним паперам.

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Експерт зазначив, що вартість на ринку зараз збільшилася, тому можна знайти й папери з дохідністю 12% річних. Натомість важливим фактором в інвестуванні він вбачає саме диверсифікацію портфеля.

«Дуже добре, коли інвестуємо в землю. Так само, є якась частинка, яку можна покласти в ліквідні папери й ми їх швидко можемо продати. Також можна розглядати компанії, які присутні на американському фондовому ринку — Philip Morris із 5,1% або Ford із 4,8%. За останні десять років ми бачимо, що було і зростання і падіння фондового ринку. Тобто, разом з тим, що є час від часу якісь падіння, є можливість знайти цікаві активи за гарною ціною. Якщо ви правильно диверсифікуєте, розподіляєте свої активи, ви обов’язково зможете заробити», — наголосив фахівець.

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Окрім того, експерт радить звернути увагу на декілька можливостей для інвестування. Зокрема, він відзначив декілька українських компаній, серед яких МХП, яка минулого року отримала чистий прибуток у розмірі 142 млн доларів.

Також, на думку Федоришена, до кінця 2024 року можна звернути увагу на сектор відновлюваної енергетики. Тут є також окремі компанії, в які можна інвестувати. Сюди ж можна віднести й американський ринок відновлюваної енергетики. Також можна розглянути комунікаційний, технологічний та фінансовий сектори.

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