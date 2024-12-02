Зміни до Податкового кодексу дозволять отримати в бюджет 8 млрд грн до кінця року — Finance.ua
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Зміни до Податкового кодексу дозволять отримати в бюджет 8 млрд грн до кінця року

Казна та Політика
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Зміни до Податкового кодексу дозволять отримати в бюджет 8 млрд грн до кінця року
Зміни до Податкового кодексу дозволять отримати в бюджет 8 млрд грн до кінця року
За рахунок змін до Податкового кодексу держава додатково отримає до кінця року 8 млрд грн, які спрямують на зарплати військовослужбовцям.
Про це повідомляє прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
«З 1 грудня набувають чинності зміни до Податкового кодексу. За рахунок цього в поточному році держава додатково акумулює 8 млрд грн, а наступного року — 140 млрд грн», — зазначив Шмигаль.
За його словами, усі ці кошти без виключення спрямують на фінансування зарплат захисникам і захисницям України.
«Саме завдяки внутрішньому фінансовому ресурсу України забезпечуються виплати нашим воїнам», — підкреслив Шмигаль.
Загалом у 2025 році на оборону витратять 2,23 трлн грн, з яких 1,16 трлн грн — це грошове забезпечення військовослужбовців.
Нагадаємо, закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану», який передбачає історичне підвищення податків набрав чинності 1 грудня 2024 року.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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