Зміни до Податкового кодексу дозволять отримати в бюджет 8 млрд грн до кінця року — Finance.ua

Зміни до Податкового кодексу дозволять отримати в бюджет 8 млрд грн до кінця року Сьогодні 15:15 — Казна та Політика

Зміни до Податкового кодексу дозволять отримати в бюджет 8 млрд грн до кінця року

За рахунок змін до Податкового кодексу держава додатково отримає до кінця року 8 млрд грн, які спрямують на зарплати військовослужбовцям.

Про це повідомляє прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«З 1 грудня набувають чинності зміни до Податкового кодексу. За рахунок цього в поточному році держава додатково акумулює 8 млрд грн, а наступного року — 140 млрд грн», — зазначив Шмигаль.

За його словами, усі ці кошти без виключення спрямують на фінансування зарплат захисникам і захисницям України.

«Саме завдяки внутрішньому фінансовому ресурсу України забезпечуються виплати нашим воїнам», — підкреслив Шмигаль.

Загалом у 2025 році на оборону витратять 2,23 трлн грн, з яких 1,16 трлн грн — це грошове забезпечення військовослужбовців.

Нагадаємо, закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану», який передбачає історичне підвищення податків набрав чинності 1 грудня 2024 року.

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