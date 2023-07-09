Зміна тренду: українці вперше з літа минулого року почали продавати валюту банкам — Finance.ua

Зміна тренду: українці вперше з літа минулого року почали продавати валюту банкам Сьогодні 13:00 — Валюта

Населення України в червні 2023 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,675 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 1,657 млрд доларів. Чистий продаж валюти склав 17,8 млн доларів.

Про це повідомляє НБУ

Таким чином, у червні українці вперше з липня 2022 року більше продали валюти більше, ніж купили.

Всього з початку 2023 року українці продали 8,457 млрд доларів і купили на 10,347 млрд доларів. Чиста купівля валюти становила 1,890 млрд доларів.

Зміна тренду

Дані показують, що українці продовжують знімати безготівкову валюту в банках (194,2 млн доларів у червні). Цю валюту українці купували в банках за курсом, близьким до офіційного (36,6 гривень плюс комісія). Оскільки у червні на готівковому ринку курс впав до 37,30 гривень, то українці більше не розміщують валюту на депозит, а вилучають її.

Національний банк України у липні 2022 року дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту за умови розміщення на депозит терміном більше трьох місяців. Також українці можуть застрахуватися від вагань офіційного курсу.

За даними НБУ, депозити стали частиною комплексу заходів НБУ для підтримки курсової стійкості, зокрема, за рахунок стабілізації ситуації на готівковому валютному ринку.

Вони позитивно позначилися на зменшенні попиту, стан ринку, збільшивши його стійкість, а також сприяли істотному поліпшенню курсових очікувань.

Нагадаємо, за 2022 рік населення продало валюти на 14 461,4 млн доларів і купило на 15 341,5 млн доларів. Чиста покупка склала 880,1 млн доларів.

За 2021 рік населення продало валюти на 26 208,0 млн доларів і купило на 24 614,0 млн доларів. Чистий продаж склав 1 594,1 млн доларів.

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