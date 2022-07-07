"Зліт" цін на газ у Європі. Як це вплине на пару євро/долар — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ "Зліт" цін на газ у Європі. Як це вплине на пару євро/долар Вчора 09:00 — Валюта

Проблеми з постачанням природного газу до ФРН почалися після скандалу з газоперекачуючими агрегатами виробництва компанії Siemens. Канада не повернула їх «Газпрому», що призвело до зниження обсягів прокачування газу зі 167 млн. куб. м до 67 млн. Потім Росія оголосила про зупинення роботи «Північного потоку −1» з 11 по 21 липня — його перекриють майже на 2 тижні для планової профілактики. Оператор газопроводу Nord Stream AG повідомив, що графік і план робіт були заздалегідь узгоджені з партнерами компанії з транспортування газу вище і нижче потоком. Все це спричинило різке зростання цін на природний газ. Це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex

Ціна природного газу до ЄС (USD за тис. куб. м). Джерело: tradingeconomics.com

Як повідомляє Норвезька нафтогазова асоціація (NOG), під час страйку профспілки управлінського персоналу Lederne вчора було закрито 3 родовища. Крім цього, сьогодні можуть закритися ще 3 вишки, якщо вимоги страйкуючих не будуть задоволені. Протестувальники хочуть підвищення заробітної плати через високу інфляцію. За іронією долі, їхні дії можуть лише прискорити її темпи — адже за таких високих цін починається знищення попиту. Це може «зруйнувати» виробництво, тому що 35-40% загального споживання газу у ФРН припадає на промисловість.

Ціни на газ у Європі під впливом описаного комплексу подій «злетіли» за 2 тижні вже вдвічі — до 1800 USD за тис. куб. м. З огляду на те, як розвиваються події, це може бути лише початком.На цьому тлі Німеччина та Австрія оголосили про плани відродження вугільних ТЕЦ, хоча на світових ринках вугілля також дорожчає.

Графік валютної пари EURUSD, D1.

Курс долара до світових валют залишається на рекордному з 2002 року рівні. У валютній парі EURUSD єдина європейська валюта стала винятком. Дані торгів свідчать, що попит на долар США лише зростає. Євро може ослабнути до рівня 1,0105. На думку аналітика, суттєве посилення EUR матиме короткостроковий характер — ЄЦБ вперше з 2011 року підвищить облікову ставку. Однак Федрезерв має можливість проводити більш «жорстку» монетарну політику і вже запустив процес підвищення облікової ставки з одночасним скороченням балансу.

RoboForex За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.