Зі святом весни, жінки, боротьби та рівності — Finance.ua

Зі святом весни, жінки, боротьби та рівності Сьогодні 13:00

Зі святом весни, жінки, боротьби та рівності

Сьогодні майже увесь світ відзначає 8 березня. Дату-нагадування про тривалу боротьбу жінок за рівність, визнання та право бути почутими. Адже жінки — це не лише берегині. Вони змінюють і вдосконалюють світ у всіх сферах: керують компаніями, запускають стартапи, роблять наукові відкриття, рятують життя й захищають країну.

Ми дякуємо вам за ці досягнення, за вашу силу та невтомну працю. Ви не лише «прикрашаєте світ» — ви його будуєте! 💪

В розумінні редакції Finance.ua кожна жінка має та може бути тією, ким вона хоче. Працю жінки, її вибір, мрії та амбіції мають таку ж вагу, як і амбіції, мрії та праця чоловіків.

Тож бажаємо вам жити у світі без обмежень та стереотипів не лише 8 березня, а щодня. Будьте собою, майте повагу та свободу. Ви того варті!💐

З повагою,

редакція Finance.ua

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.