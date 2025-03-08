Зі святом весни, жінки, боротьби та рівності — Finance.ua

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Зі святом весни, жінки, боротьби та рівності

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Зі святом весни, жінки, боротьби та рівності
Зі святом весни, жінки, боротьби та рівності
Сьогодні майже увесь світ відзначає 8 березня. Дату-нагадування про тривалу боротьбу жінок за рівність, визнання та право бути почутими. Адже жінки — це не лише берегині. Вони змінюють і вдосконалюють світ у всіх сферах: керують компаніями, запускають стартапи, роблять наукові відкриття, рятують життя й захищають країну.
Ми дякуємо вам за ці досягнення, за вашу силу та невтомну працю. Ви не лише «прикрашаєте світ» — ви його будуєте! 💪
В розумінні редакції Finance.ua кожна жінка має та може бути тією, ким вона хоче. Працю жінки, її вибір, мрії та амбіції мають таку ж вагу, як і амбіції, мрії та праця чоловіків.
Тож бажаємо вам жити у світі без обмежень та стереотипів не лише 8 березня, а щодня. Будьте собою, майте повагу та свободу. Ви того варті!💐
З повагою,
редакція Finance.ua
За матеріалами:
Finance.ua
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