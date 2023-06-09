Житло на "вторинці": за скільки можна купити однокімнатну квартиру по регіонах (інфографіка) — Finance.ua

Житло на "вторинці": за скільки можна купити однокімнатну квартиру по регіонах (інфографіка)
На вторинному ринку житла у травні спостерігалась певна тенденція до зростання вартості.
Про це свідчать дані Dim.Ria.
Кількість пропозицій
Порівнюючи травень та квітень цього року, на ринку вторинного продажу побільшало пропозицій. У столиці на 24%, в Київській області на 47%.
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Лідерами за кількістю нових пропозицій стали Закарпаття (+83%), Волинь (+89%) та Рівненщина (+90%).
Ціни
Аналізуючи дані за квітень, ціна в більшості регіонів поступово йде вгору.
Найвища середня ціна однокімнатної квартири, як і зазвичай, фіксується у столиці - 86 513 доларів США. Це на 2% більше ніж у квітні, та на 8% більше ніж у лютому минулого року.
На Львівщині однокімнатну квартиру в середньому можна придбати за 59 012 доларів США, що на 3% більше за квітень та на 7% більше за лютий 2022 року.
Найдешевші однокімнатні квартири можна знайти в:
- Сумській області - $22 087;
- Кіровоградській — $23 393;
- Запорізькій — $23 662.
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