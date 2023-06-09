Житло на "вторинці": за скільки можна купити однокімнатну квартиру по регіонах (інфографіка) — Finance.ua

Житло на "вторинці": за скільки можна купити однокімнатну квартиру по регіонах (інфографіка) Сьогодні 08:05 — Особисті фінанси

Житло на "вторинці": за скільки можна купити однокімнатну квартиру по регіонах (інфографіка)

На вторинному ринку житла у травні спостерігалась певна тенденція до зростання вартості.

Про це свідчать дані Dim.Ria

Кількість пропозицій

Порівнюючи травень та квітень цього року, на ринку вторинного продажу побільшало пропозицій. У столиці на 24%, в Київській області на 47%.

Лідерами за кількістю нових пропозицій стали Закарпаття (+83%), Волинь (+89%) та Рівненщина (+90%).

Інфографіка: Dim. Ria

Ціни

Аналізуючи дані за квітень, ціна в більшості регіонів поступово йде вгору.

Найвища середня ціна однокімнатної квартири, як і зазвичай, фіксується у столиці - 86 513 доларів США. Це на 2% більше ніж у квітні, та на 8% більше ніж у лютому минулого року.

На Львівщині однокімнатну квартиру в середньому можна придбати за 59 012 доларів США, що на 3% більше за квітень та на 7% більше за лютий 2022 року.

Інфографіка: Dim. Ria

Найдешевші однокімнатні квартири можна знайти в:

Сумській області - $22 087;

Кіровоградській — $23 393;

Запорізькій — $23 662.

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