Житло на "вторинці": за скільки можна купити однокімнатну квартиру по регіонах (інфографіка) — Finance.ua
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Житло на "вторинці": за скільки можна купити однокімнатну квартиру по регіонах (інфографіка)

Особисті фінанси
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Житло на "вторинці": за скільки можна купити однокімнатну квартиру по регіонах (інфографіка)
Житло на "вторинці": за скільки можна купити однокімнатну квартиру по регіонах (інфографіка)
На вторинному ринку житла у травні спостерігалась певна тенденція до зростання вартості.
Про це свідчать дані Dim.Ria.

Кількість пропозицій

Порівнюючи травень та квітень цього року, на ринку вторинного продажу побільшало пропозицій. У столиці на 24%, в Київській області на 47%.
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Лідерами за кількістю нових пропозицій стали Закарпаття (+83%), Волинь (+89%) та Рівненщина (+90%).
Інфографіка: Dim. Ria
Інфографіка: Dim. Ria

Ціни

Аналізуючи дані за квітень, ціна в більшості регіонів поступово йде вгору.
Найвища середня ціна однокімнатної квартири, як і зазвичай, фіксується у столиці - 86 513 доларів США. Це на 2% більше ніж у квітні, та на 8% більше ніж у лютому минулого року.
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На Львівщині однокімнатну квартиру в середньому можна придбати за 59 012 доларів США, що на 3% більше за квітень та на 7% більше за лютий 2022 року.
Інфографіка: Dim. Ria
Інфографіка: Dim. Ria
Найдешевші однокімнатні квартири можна знайти в:
  • Сумській області - $22 087;
  • Кіровоградській — $23 393;
  • Запорізькій — $23 662.
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За матеріалами:
Finance.ua
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