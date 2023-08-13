Жителям швейцарського міста заборонили користуватися авто — Finance.ua

Жителям швейцарського міста заборонили користуватися авто
У «важкодоступному» містечку Церматт (Швейцарія), яке ухвалило рішення відмовитися від використання автотранспорту, автомобілі повністю «заборонені», а в'їзд і виїзд здійснюють тільки однією дорогою.
Про це пише Daily Star.
Влада міста скасувала право на володіння особистим автомобілем і навіть заборонила в'їзд бензинових машин на територію муніципалітету. Замість цього ті, хто проживає і потребує транспортного засобу, повинні звертатися за спеціальним дозволом, який, у разі його отримання, дає їм доступ до крихітного автомобіля, побудованого за індивідуальним замовленням і виготовленого в цьому районі.
До появи автомобілів Церматт вважався занадто важкодоступним, а на той час, коли чотириколісні засоби економії часу стали використовуватися по всьому світу, було занадто пізно по-справжньому вводити їх в експлуатацію.
Однак жителі міста все одно не хочуть, щоб їхніми вулицями їздили автомобілі, вважаючи за краще користуватися громадським транспортом, ходити пішки і їздити на велосипеді.
Читайте також
Нині в місті діють особливі вимоги до тих, хто може і не може володіти транспортними засобами, хоча будівельникам і таксистам надано невелику свободу дій щодо автомобілів. Але навіть у цьому разі ті, хто потребує автомобіля, мають звернутися за державним дозволом, і в рідкісних випадках, якщо його схвалять, уряд розробить і запропонує автомобіль — крихітний блок, який вписується в естетику району.
За останні два десятиліття у Швейцарії було схвалено лише 520 автомобілів. Ці автомобілі використовуються як поліцейські машини, автобуси й таксі, і всі вони спроєктовані в центрі муніципалітету.
Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь!
Поділитися новиною