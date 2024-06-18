Жителі Чехії їздять до Німеччини за покупками — Finance.ua

Жителі Чехії їздять до Німеччини за покупками Сьогодні 09:35 — Світ

Жителі Чехії їздять до Німеччини за покупками

Чехам із прикордонних районів все ще має сенс їздити за покупками до Німеччини, пишуть місцеві ЗМІ.

Клієнти з Чехії купують не лише «Нутеллу», про ціну якої минулого року розповів у відеоролику прем’єр-міністр Петро Фіала, а також сир та фрукти.

«Ми приїжджаємо сюди регулярно та купуємо практично все. Я купую молоко, збиті вершки, якісний сир, а також фрукти та туалетне приладдя. Коли бувають розпродажі, ящик пива можна купити за 17 євро. В аптеках точно можна заощадити», — сказала Яна Пестова з Прахатіц, яка приїхала за покупками разом із сім’єю.

Павло Мусіл, який приїхав зі Страконіце, зазначив, що не все можна купити дешевше.

«Потрібно знати, що купувати, і це також залежить від смаку та якості. Наприклад, м’ясо зазвичай коштує дорожче», — зазначив він.

Швидке порівняння цін підтвердило його слова. Журналісти не могли залишити поза увагою «Нутеллу», за яку у вищезгаданому супермаркеті покупці заплатять 121 чеську крону за 750 грамів, а в чеському Lidl — 139,90 чеських крон за 600 грамів. Різниця становить 72 крони за кілограм на користь німецької покупки. Аналогічно банани в Німеччині були дешевшими, наприклад, 0,99 євро, тобто менше 25 крон, тоді як у чеському магазині кілограм коштував 29,90 крон.

«Зараз я привожу до Чехії деякі окремі аптечні товари, наприклад, пральні порошки, але в іншому мої покупки схожі за ціною. Головна відмінність у тому, що моя зарплата тут утричі вища», — каже Елішка Фінтова з Ческе-Будейовіце, яка живе та працює в Мюнхені медсестрою.

uamedia За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.