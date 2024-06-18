Жителі Чехії їздять до Німеччини за покупками — Finance.ua

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Жителі Чехії їздять до Німеччини за покупками

Світ
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Жителі Чехії їздять до Німеччини за покупками
Жителі Чехії їздять до Німеччини за покупками
Чехам із прикордонних районів все ще має сенс їздити за покупками до Німеччини, пишуть місцеві ЗМІ.
Клієнти з Чехії купують не лише «Нутеллу», про ціну якої минулого року розповів у відеоролику прем’єр-міністр Петро Фіала, а також сир та фрукти.
«Ми приїжджаємо сюди регулярно та купуємо практично все. Я купую молоко, збиті вершки, якісний сир, а також фрукти та туалетне приладдя. Коли бувають розпродажі, ящик пива можна купити за 17 євро. В аптеках точно можна заощадити», — сказала Яна Пестова з Прахатіц, яка приїхала за покупками разом із сім’єю.
Павло Мусіл, який приїхав зі Страконіце, зазначив, що не все можна купити дешевше.
«Потрібно знати, що купувати, і це також залежить від смаку та якості. Наприклад, м’ясо зазвичай коштує дорожче», — зазначив він.
Швидке порівняння цін підтвердило його слова. Журналісти не могли залишити поза увагою «Нутеллу», за яку у вищезгаданому супермаркеті покупці заплатять 121 чеську крону за 750 грамів, а в чеському Lidl — 139,90 чеських крон за 600 грамів. Різниця становить 72 крони за кілограм на користь німецької покупки. Аналогічно банани в Німеччині були дешевшими, наприклад, 0,99 євро, тобто менше 25 крон, тоді як у чеському магазині кілограм коштував 29,90 крон.
«Зараз я привожу до Чехії деякі окремі аптечні товари, наприклад, пральні порошки, але в іншому мої покупки схожі за ціною. Головна відмінність у тому, що моя зарплата тут утричі вища», — каже Елішка Фінтова з Ческе-Будейовіце, яка живе та працює в Мюнхені медсестрою.
За матеріалами:
uamedia
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