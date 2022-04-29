Житель Чернівців за 6000 доларів допомагав військовозобов'язаним перетинати кордон — Finance.ua
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Житель Чернівців за 6000 доларів допомагав військовозобов'язаним перетинати кордон

Вчора 19:00Особисті фінанси
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На Буковині перекрито канал незаконного переправлення чоловіків за кордон — організатору повідомлено про підозру.
Про це повідомляє офіс Генерального прокурора.
За процесуального керівництва Чернівецької окружної прокуратури буковинцю повідомлено про підозру у підробленні документів та незаконному переправленні осіб через держкордон (ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 332 КК України).
За даними слідства, житель Чернівців, будучи відповідальним за підбір, працевлаштування та оформлення водіїв на підприємство свого батька, за його відсутності, підробляв трудові договори з чоловіками призовного віку, що давало їм право безперешкодно виїхати за кордон. Свої послуги він оцінив у 6 000 доларів США з особи. За такою схемою за кордон було переправлено більше 10 чоловіків — громадян України призовного віку.
Наразі у підприємця, з яким були укладені фіктивні трудові договори на здійснення транспортних перевезень за кордон, вилучено 6 автомобілів орієнтовною вартістю близько 3 млн грн. Вирішується питання щодо їх арешту.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ГУНП у Чернівецькій області за оперативного супроводу головного оперативно-розшукового відділу 31 прикордонного загону та Управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області ДСР Нацполіції України.
За матеріалами: Сьогодні
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