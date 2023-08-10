Жоден з суддів Конституційного суду не подав декларацію за 2022 рік, — НАЗК — Finance.ua
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Жоден з суддів Конституційного суду не подав декларацію за 2022 рік, — НАЗК

Казна та Політика
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Лише двоє суддів подали декларації за 2021 рік, а за минулий — взагалі жодного, що може призвести до сумніву в їхній доброчесності.
Загалом в Україні спостерігається позитивна динаміка подання декларацій серед посадовців, однак судді Конституційного суду (КС) не виконують юридичні зобов’язання. Про це розповів голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков в інтерв'ю виданню «Укрінформ».
«На сьогодні двоє суддів Конституційного суду подали декларації за 2021-й рік і нуль — за 2022-й рік. У Реєстрі декларацій немає окремого блоку для зазначення посади судді Верховного суду, вони зазначаються як просто судді», — сказав він.
Зі слів Новікова, серед суддів позитивна динаміка подання декларацій, адже вони щорічно подають декларацію доброчесності, яка містить пункт про те, чи подавалися в попередні роки декларації про статки.
«Судді, які цього не робили, потенційно можуть надати недостовірні відомості в декларації доброчесності судді. Тому для них це ще і юридичне питання. Вони просто зобов’язані їх подавати, щоб не давати привід сумніватися у їхній доброчесності», — наголосив голова НАЗК.
Новіков додав, що за 2021 рік майже 400 тисяч посадовців подали декларації, разом з цим майже 300 тисяч подали декларації за 2022-й. Серед них — десятки тисяч військових.
До слова, 9 серпня, міністр фінансів України Сергій Марченко розповів, що рівень корупції в Україні зараз найнижчий за останні 20 років.
Нагадаємо, що 25 липня заступник голови НАЗК Артем Ситник заявив, що національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) почало перевірки способу життя військових комісарів України та співробітників ТЦК.
За матеріалами:
Фокус
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