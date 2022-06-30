Зеленський ввів у дію положення про реєстр олігархів. Що воно передбачає — Finance.ua

Зеленський ввів у дію положення про реєстр олігархів. Що воно передбачає Вчора 11:02 — Казна та Політика

Зеленський ввів у дію положення про реєстр олігархів. Що воно передбачає, freepik.com

Президент України Володимир Зеленський 29 червня ввів у дію положення про реєстр олігархів, яке цього ж дня затвердила Рада національної безпеки і оборони.

Про це йдеться на сайті президента.

Положення, зокрема, визначає порядок формування і ведення реєстру олігархів. Документ існуватиме в електронній формі. Туди не вноситимуть відомості, що містять державну таємницю та службову інформацію.

Крім того, відомості про олігархів, які вноситимуть до реєстру, не можуть бути визнані конфіденційними: вони перебуватимуть у вільному та безкоштовному доступі.

Водночас до електронних кабінетів олігархів матимуть доступ не лише самі олігархи, але й, зокрема, президент України, секретар та члени Ради національної безпеки і оборони України.

Що передбачає закон про олігархів

Президент України Володимир Зеленський підписав його на початку листопада. Він передбачає, що олігархами в Україні вважатимуться громадяни, які одночасно відповідатимуть щонайменше трьом із таких ознак:

бере участь у політичному житті;

має значний вплив на засоби масової інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником суб’єкта господарювання, який має монопольне становище на ринку та протягом одного року підтримує або посилює це становище;

має активи на понад один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб (зараз це 2 мільярди 270 мільйонів гривень, або трохи більше ніж 83 мільйони доларів).

Якщо ж людину визнають олігархом, на неї накладатимуть такі обмеження:

заборона робити внески на підтримку політичних партій;

купувати об’єкти великої приватизації;

фінансувати будь-яку політичну агітацію, проведення мітингів або демонстрацій із політичними вимогами та гаслами.

Олігархи також повинні подавати декларацію, як це роблять чиновники. Включати людей до реєстру та виключати їх із нього буде Рада національної безпеки та оборони.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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