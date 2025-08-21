Зеленський відповів, які гарантії безпеки реально може отримати Україна — Finance.ua

Зеленський відповів, які гарантії безпеки реально може отримати Україна Сьогодні 11:12

Зеленський відповів, які гарантії безпеки реально може отримати Україна

Київ отримав позитивний сигнал від президента США Дональда Трампа, що його країна буде учасником гарантій безпеки для України. Це відкриває можливість, щоб інші держави долучилися до цього.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час розмови з журналістами.

Він зазначив, що до зустрічі у Вашингтоні США не було серед гарантів безпеки, а тепер є заяви про їх готовність долучитися.

«І це, я вважаю, була одна з найголовніших складнощів. Бо без координації гарантій безпеки для України Сполученими Штатами Америки, була і деяка невпевненість європейських колег. Наприклад, одна країна Європи каже: „Ми готові зробити ось це“. І є список того, що європейська країна готова зробити. А після цього списку йде „але“, якщо буде, наприклад, присутність або координація США», — розповів Зеленський.

За його словами, сьогодні є позитивний сигнал від США, Трампа та його команди, що вони будуть учасниками гарантій безпеки для України.

«І це відкриває можливість, щоб інші країни, які до цього були до чогось готові — підтвердили це. Зараз генштаби ключових країн вже почали проговорювати, до чого вони готові. І деякі країни, яких не було, напевно, зараз будуть з’являтися», — додав президент.

Зеленський зазначив, що на сьогодні не відомо, скільки країн готові взяти участь в реалізації програми boots on the ground, тобто в залученні іноземного військового контингенту як гарантійної сили захисту від російської агресії.

«Ми не знаємо, скільки країн готові до „boots on the ground“. Ми знаємо, що в коаліції охочих є 30 країн, які потенційно розглядають свою участь в гарантіях безпеки. Хтось може бути boots on the ground. Хтось готовий дати air defense. Хтось буде прикривати небо або робити деякий час патрулювання в небі, у відповідних літаках відповідної кількості. Хтось, я впевнений, буде готовий тільки до фінансування, тому що має нейтралітет або інший статус у своїй Конституції», — сказав президент.

