Зеленський відповів на заклики знизити мобілізаційний вік — Finance.ua

Зеленський відповів на заклики знизити мобілізаційний вік Сьогодні 16:41 — Казна та Політика

Перед збільшенням чисельності армії потрібно забезпечити наявні бригади достатньою кількістю озброєння та техніки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

«Я не буду казати дуже чітку цифру, тому що це небезпечно. Але у нас понад 100 бригад на полі бою, і кожна з них щодня потребує укомплектованості, техніки», — зазначив Зеленський.

За його словами, однією з основних проблем залишається нестача необхідної техніки.

«Техніка — бронетехніка, артилерія, все, що потрібно в кожній бригаді. Але у великої кількості бригад обладнання постійно виходить з ладу або потребує ремонту», — наголосив президент.

Він зазначив, що перш ніж розглядати питання збільшення чисельності армії, потрібно забезпечити наявні підрозділи достатньою кількістю озброєння та технічного оснащення.

«Людина має бути захищена. Не просто захищена, а мати відповідну зброю і знання. Це те, чим наші партнери повинні насичувати українську армію», — додав глава держави.

Зеленський наголосив, що підтримка союзників повинна зосереджуватися не лише на збільшенні чисельності армії, але й на її технічній модернізації.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2024 року стало відомо, що США вже неодноразово закликали Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років. У Штатах вважають, що головною проблемою української армії є брак людей.

Однак президент України Володимир Зеленський заявив, що проти такої ініціативи. За його словами, вік не має значення, коли українським воїнам все ще бракує зброї.

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