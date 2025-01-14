Зеленський відповів на заклики знизити мобілізаційний вік — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зеленський відповів на заклики знизити мобілізаційний вік

Казна та Політика
156
Перед збільшенням чисельності армії потрібно забезпечити наявні бригади достатньою кількістю озброєння та техніки.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.
«Я не буду казати дуже чітку цифру, тому що це небезпечно. Але у нас понад 100 бригад на полі бою, і кожна з них щодня потребує укомплектованості, техніки», — зазначив Зеленський.
За його словами, однією з основних проблем залишається нестача необхідної техніки.
«Техніка — бронетехніка, артилерія, все, що потрібно в кожній бригаді. Але у великої кількості бригад обладнання постійно виходить з ладу або потребує ремонту», — наголосив президент.
Він зазначив, що перш ніж розглядати питання збільшення чисельності армії, потрібно забезпечити наявні підрозділи достатньою кількістю озброєння та технічного оснащення.
«Людина має бути захищена. Не просто захищена, а мати відповідну зброю і знання. Це те, чим наші партнери повинні насичувати українську армію», — додав глава держави.
Зеленський наголосив, що підтримка союзників повинна зосереджуватися не лише на збільшенні чисельності армії, але й на її технічній модернізації.
Нагадаємо, наприкінці листопада 2024 року стало відомо, що США вже неодноразово закликали Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років. У Штатах вважають, що головною проблемою української армії є брак людей.
Однак президент України Володимир Зеленський заявив, що проти такої ініціативи. За його словами, вік не має значення, коли українським воїнам все ще бракує зброї.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.