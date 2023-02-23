Зеленський відповів на петицію про повернення надбавки в 30 тисяч гривень військовим — Finance.ua
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Зеленський відповів на петицію про повернення надбавки в 30 тисяч гривень військовим

Казна та Політика
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Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про повернення всім українським військовим надбавок у розмірі 30 тисяч гривень. Петиція була передана на опрацювання прем’єр-міністру Денису Шмигалю.
У відповіді на петицію президент нагадав, що Кабмін затвердив постанову про виплату військовослужбовцям по 100 000 грн або 30 000 грн на місяць 28 лютого 2022 року.
«Сьогодні з метою забезпечення соціальної справедливості щодо стимулювання військовослужбовців Урядом здійснено низку заходів щодо диференціації розмірів зазначеної винагороди залежно від місця, умов та особливостей проходження служби у формуваннях сил безпеки і оборони України. Відтак, згадані виплати напряму залежатимуть від районів перебування військовослужбовців, складності та специфіки бойових чи спеціальних завдань, які вони виконують», — заявив Зеленський.
Глава держави підкреслив, що саме на Кабмін покладено завдання та повноваження щодо здійснення заходів із забезпечення обороноздатності України, проведення бюджетної та фінансової політики, а також забезпечення соціальних і правових гарантій військовослужбовців.
Президент також звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати це питання, звернувши особливу увагу на забезпечення належного соцзахисту військових і дотримання принципів справедливості щодо стимулювання військових, які безпосередньо беруть участь у бойових діях. Кабмін повинен проіформувати автора петиції про результати розгляду цього питання.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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