Зеленський розповів, яка ситуація з електрикою на четвертий день після масованої атаки рф — Finance.ua

Зеленський розповів, яка ситуація з електрикою на четвертий день після масованої атаки рф Сьогодні 12:00 — Енергетика

Усі міста й громади, де були проблеми з енергопостачанням після чергової ворожої атаки по енергетичній інфраструктурі, знову заживлені.

«Станом на сьогодні вдалося відновити технічні можливості постачання електрики. Харків — зі світлом. Житомирщина — зі світлом. Усі міста й громади, де були проблеми з енергопостачанням, знову заживлені. Я дякую кожному й кожній, хто працював для цього!» — сказав президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні

9 березня російські військові вкотре завдали масованого ракетного удару по Україні. Атака тривала понад шість годин.

Окупанти атакували Дніпропетровську, Житомирську, Кіровоградську, Харківську, Сумську, Вінницьку, Львівську, Івано-Франківську, Одеську, Запорізьку області та Київ.

Після атаки й пошкоджень енергооб’єктів найскладніша ситуація з електропостачанням виникла у Харківській та Житомирській областях.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.