Зеленський розповів, яка ситуація з електрикою на четвертий день після масованої атаки рф — Finance.ua
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Зеленський розповів, яка ситуація з електрикою на четвертий день після масованої атаки рф

Енергетика
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Усі міста й громади, де були проблеми з енергопостачанням після чергової ворожої атаки по енергетичній інфраструктурі, знову заживлені.
«Станом на сьогодні вдалося відновити технічні можливості постачання електрики. Харків — зі світлом. Житомирщина — зі світлом. Усі міста й громади, де були проблеми з енергопостачанням, знову заживлені. Я дякую кожному й кожній, хто працював для цього!» — сказав президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.
9 березня російські військові вкотре завдали масованого ракетного удару по Україні. Атака тривала понад шість годин.
Окупанти атакували Дніпропетровську, Житомирську, Кіровоградську, Харківську, Сумську, Вінницьку, Львівську, Івано-Франківську, Одеську, Запорізьку області та Київ.
Після атаки й пошкоджень енергооб’єктів найскладніша ситуація з електропостачанням виникла у Харківській та Житомирській областях.
За матеріалами:
УНІАН
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