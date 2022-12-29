Зеленський розповів, як планують повертати додому українських біженців — Finance.ua

Зеленський розповів, як планують повертати додому українських біженців Сьогодні 11:44 — Казна та Політика

Президент України Володимир Зеленський розповів, як Україна планує забезпечити повернення громадян, які були змушені виїхати з країни через російське вторгнення.

Про це він сказав у своєму щорічному посланні до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє становище України.

«Так само, як ми маємо відновити територіальну цілісність, маємо відновити і суспільну цілісність. Мільйони наших людей, які стали переселенцями, знайшли прихисток за кордоном, не мають стати біженцями», — зазначив президент.

Він подякував усім країнам, які допомагають українцям.

«Але ми повинні зберегти їх як частину українського суспільства. Маємо забезпечити їхнє повернення. І це включає в себе різні компоненти роботи», — наголосив Зеленський.

Зокрема, на його думку, йдеться про:

гарантування безпеки та економічне зростання;

відбудову і подальшу інтеграцію України з Європейським Союзом та іншими провідними суб’єктами вільного світу;

захист прав людини, вирівнювання соціальних та особистих свобод в Україні та в передових країнах перебування українських переселенців;

створення сучасної ветеранської політики.

«Також це створення в Україні сучасної системи реабілітації тих, кого війна поставила у найскладніше становище. Щоб в нашому суспільстві було саме це відчуття — що ніхто у нас не є зайвим, — це задача. Що про всіх українців ми піклуємось, що кожному і кожній ми можемо допомогти», — сказав глава держави.

За його словами, країна, яка «підтримує усіх своїх, є країною, в яку хочеться повернутися».

«Ми маємо зробити так, що коли в світі бачитимуть синьо-жовтий наш український прапор, то знатимуть, що це і про свободу, і про людей, у яких є міцний дім і яким завжди допоможуть — що б не сталося з ними. Бо ми всі — українці. І цього достатньо», — підсумував Зеленський.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.