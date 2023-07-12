Зеленський розповів, чи задоволений результатами саміту НАТО — Finance.ua

Зеленський розповів, чи задоволений результатами саміту НАТО Сьогодні 16:00 — Казна та Політика

Президент України Володимир Зеленський заявив, що результати саміту НАТО для України гарні, однак із запрошенням України до Альянсу вони були б ідеальними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський заявив на брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом після їхньої двосторонньої зустрічі у Вільнюсі.

Президент розповів, що вони зі Столтенбергом детально обговорили безпекові питання та російську агресію.

«Результат саміту гарний, але якщо було б запрошення — був би ідеальним», — сказав він.

Зеленський зауважив, що сьогодні Україна побачила конкретні пункти, які наближають її до НАТО.

«Дуже складно іноді деякі речі пояснювати партнерам, тому що ми на війні…, ми в різних умовах живемо. Ми в умовах, коли нам треба вижити, а партнери нам хочуть допомогти жити. А нам ще до „жити“ треба вижити», — наголосив Президент.

За його словами, такі умови й штовхають Україну до «швидких процесів», зокрема щодо реформування безпекової структури у світі.

«Україна точно розуміє, що не може бути членом НАТО, поки йде війна… Однак сьогодні вперше прозвучало впевнено, що Україна буде членом НАТО, коли будуть відповідні умови. Я розумію під цим те, що це буде, коли буде безпечно на нашій землі», — додав він.

Зеленський підкреслив, що запрошення України до НАТО є технічним сигналом, однак могло б стати серйозним фактором мотивації українського суспільства.

Він порівняв це із моментом кандидатства України в ЄС, адже це ще не означає членства, але вже є потужною мобілізацією для України та потужним сигналом для росії.

«Якщо сьогодні Велика сімка погодить першою великою декларацією гарантії безпеки для України, то це буде конкретний факт, тому що у гарантіях безпеки написано, що вони діють на шляху до НАТО. І це буде дуже конкретний сигнал», — вважає глава держави.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.