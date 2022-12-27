Зеленський про енергетику: Готуємося до наступного року, не лише до зимових місяців — Finance.ua

Зеленський про енергетику: Готуємося до наступного року, не лише до зимових місяців Сьогодні 11:13 — Енергетика

У різних регіонах України близько 9 мільйонів людей відключені від електропостачання станом на вечір 26 грудня, однак влада продумує, як вирішувати питання з енергетикою у 2023 році.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 26 грудня.

«Хочу подякувати всім працівникам енергетичних підприємств, усім ремонтним бригадам за те, що цієї суботи й неділі — у Святвечір і Різдво — вдалося дати людям більше енергії!» — сказав він.

Звичайно, дефіцити зберігаються. Відключення тривають. Станом на цей вечір у різних регіонах України близько 9 мільйонів людей відключені. Але кількість і тривалість відключень усе ж поступово зменшуються. Дякую кожному й кожній, хто забезпечив цей результат.

«Сьогодні я провів спеціальну нараду з урядовцями щодо ситуації в енергетиці та інфраструктурі. Готуємося до наступного року — і не лише до зимових місяців. Є загрози, які маємо усунути. Є кроки, які мають бути зроблені. І держава їх обов’язково зробить», — повідомив президент.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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