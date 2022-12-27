Зеленський про енергетику: Готуємося до наступного року, не лише до зимових місяців — Finance.ua
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Зеленський про енергетику: Готуємося до наступного року, не лише до зимових місяців

Енергетика
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У різних регіонах України близько 9 мільйонів людей відключені від електропостачання станом на вечір 26 грудня, однак влада продумує, як вирішувати питання з енергетикою у 2023 році.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 26 грудня.
«Хочу подякувати всім працівникам енергетичних підприємств, усім ремонтним бригадам за те, що цієї суботи й неділі — у Святвечір і Різдво — вдалося дати людям більше енергії!» — сказав він.
Звичайно, дефіцити зберігаються. Відключення тривають. Станом на цей вечір у різних регіонах України близько 9 мільйонів людей відключені. Але кількість і тривалість відключень усе ж поступово зменшуються. Дякую кожному й кожній, хто забезпечив цей результат.
«Сьогодні я провів спеціальну нараду з урядовцями щодо ситуації в енергетиці та інфраструктурі. Готуємося до наступного року — і не лише до зимових місяців. Є загрози, які маємо усунути. Є кроки, які мають бути зроблені. І держава їх обов’язково зробить», — повідомив президент.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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