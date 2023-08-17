Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації — Finance.ua
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Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації

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Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації
Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації
Президент України Володимир Зеленський підписав закони про подовження дії воєнного стану та мобілізації.
Про це 17 серпня повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
«Президент підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що глава держави підписав закон № 9533 про продовження воєнного стану, а також закон № 9532 про продовження терміну проведення загальної мобілізації.
Вони почнуть діяти від 18 серпня, адже до того діє попереднє подовження.
Це вже восьме продовження терміну воєнного стану та мобілізації від початку повномасштабного вторгнення росії - 24 лютого 2022-го.
Нагадаємо, 27 липня Рада подовжила дію воєнного стану та мобілізації. Напередодні президент Володимир Зеленський вніс до парламенту відповідні законопроєкти.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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