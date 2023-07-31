Зеленський підписав законопроєкт щодо протидії незаконному використанню безпілотників — Finance.ua

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Зеленський підписав законопроєкт щодо протидії незаконному використанню безпілотників

Казна та Політика
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Зеленський підписав законопроєкт щодо протидії незаконному використанню безпілотників
Зеленський підписав законопроєкт щодо протидії незаконному використанню безпілотників
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 31 липня, підписав проєкт Закону № 8185 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування правоохоронними органами безпілотних повітряних суден та протидії їх незаконному використанню.
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
Як зазначив народний депутат Ярослав Железняк, у документі ідеться про заборону будь-яких польотів безпілотних літальних апаратів над прикордонною смугою, за виключенням випадків, визначених урядом, пунктами пропуску через держкордон України.
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Також документ надає право СБУ, військовослужбовцям Нацгвардії, а також поліцейським повноваження щодо запобігання, виявлення та припинення порушень правил експлуатантами безпілотників, зокрема, шляхом примусового припинення польоту безпілотного повітряного судна.
Нагадаємо, 13 липня український парламент проголосував за норматив щодо протидії незаконному використанню безпілотних повітряних суден. Закон спрямований зокрема на розширення повноважень правоохоронних органів, підтримання громадської безпеки та протидії терористичних актів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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