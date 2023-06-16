Зеленський підписав закон, який дає можливість націоналізувати "Сенс Банк" — Finance.ua

Зеленський підписав закон, який дає можливість націоналізувати "Сенс Банк" Сьогодні 13:10 — Казна та Політика

Зеленський підписав закон, який дає можливість націоналізувати "Сенс Банк"

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дає можливість націоналізувати «Сенс Банк» (раніше — «Альфа-Банк») російських бізнесменів Михайла Фрідмана та Петра Авена.

Дані про підписання документа розміщені на сайті Верховної Ради.

Ідеться про законопроєкт № 9107−1 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану».

Норми, прописані в документі, дозволять Нацбанку України націоналізувати банки підсанкційних власників. При цьому дія закону поширюватиметься саме на системні банки.

Передбачається, що виведення банку не має вплинути на його роботу та комунікацію з клієнтами.

Довідка Finance.ua:

раніше Верховна Рада України підтримала відповідний законопроєкт 29 травня — він набрав 305 голосів «за»;

Європейський союз запровадив санкції проти Фрідмана в лютому 2022 року, а у березні до них приєдналася Велика Британія. Тоді ж бізнесмен покинув раду директорів «Альфа-Банку», який згодом в Україні змінив назву на «Сенс Банк».

Україна запровадила санкції проти олігарха у жовтні 2022 року.

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