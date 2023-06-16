Зеленський підписав закон, який дає можливість націоналізувати "Сенс Банк" — Finance.ua

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Зеленський підписав закон, який дає можливість націоналізувати "Сенс Банк"

Казна та Політика
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Зеленський підписав закон, який дає можливість націоналізувати "Сенс Банк"
Зеленський підписав закон, який дає можливість націоналізувати "Сенс Банк"
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дає можливість націоналізувати «Сенс Банк» (раніше — «Альфа-Банк») російських бізнесменів Михайла Фрідмана та Петра Авена.
Дані про підписання документа розміщені на сайті Верховної Ради.
Ідеться про законопроєкт № 9107−1 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану».
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Норми, прописані в документі, дозволять Нацбанку України націоналізувати банки підсанкційних власників. При цьому дія закону поширюватиметься саме на системні банки.
Передбачається, що виведення банку не має вплинути на його роботу та комунікацію з клієнтами.

Довідка Finance.ua:

  • раніше Верховна Рада України підтримала відповідний законопроєкт 29 травня — він набрав 305 голосів «за»;
  • Європейський союз запровадив санкції проти Фрідмана в лютому 2022 року, а у березні до них приєдналася Велика Британія. Тоді ж бізнесмен покинув раду директорів «Альфа-Банку», який згодом в Україні змінив назву на «Сенс Банк».
  • Україна запровадила санкції проти олігарха у жовтні 2022 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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