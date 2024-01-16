«Зелена» трансформація енергосектору: Міненерго і Програма розвитку ООН в Україні розпочинають нову програму — Finance.ua

«Зелена» трансформація енергосектору: Міненерго і Програма розвитку ООН в Україні розпочинають нову програму Сьогодні 11:45 — Енергетика

«Зелена» трансформація енергосектору: Міненерго і Програма розвитку ООН в Україні розпочинають нову програму

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з керівництвом Програми розвитку ООН (UNDP), під час якої партнери презентували нову Програму співпраці «Build back greener». Вона спрямована на відбудову українського децентралізованого енергосектору та прискорення «зеленого» переходу.

Участь у зустрічі взяли заступник регіонального директора Бюро ПРООН у країнах Європи та Центральної Азії Нік Рене Хартманн, постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє і заступник постійного представника ПРООН в Україні Христофорос Політіс, а також заступники міністра енергетики України Ярослав Демченков та Світлана Гринчук.

Очільник Міненерго подякував ПРООН за допомогу українському енергосектору та участь організації в проєктах, що дозволяють посилювати стійкість енергосистеми.

«Ми дуже цінуємо співпрацю з ПРООН. Її ефективність підтверджують реалізовані проєкти — уже встановлені високовольтні трансформатори, а також передані газові турбіни від наших японських партнерів. Це важливі складові посилення нашої енергетичної безпеки і стійкості енергосистеми», — підкреслив Герман Галущенко.

Нова програма співпраці передбачає коротко- та довгострокові проєкти «зеленої» трансформації енергетичного сектору. А саме реконструкцію підстанцій високої та середньої напруги, зміцнення стійкості критичної муніципальної інфраструктури завдяки децентралізації генерації, децентралізовану модель виробництва «зеленої» енергії, підвищення енергоефективності в громадських будівлях.

Міністр наголосив, що нарощування потужностей розподіленої генерації відіграє важливу роль у підготовці до наступної зими.

Також під час зустрічі обговорювалися напрямки співпраці у збільшенні частки відновлюваних джерел енергії.

Герман Галущенко зауважив, що відповідні цілі - невід'ємні складові Енергетичної стратегії України, яка відповідає загальноєвропейському Зеленому курсу і глобальним кліматичним цілям.

Очільник Міненерго також акцентував на перспективах впровадження і розвитку «розумних» мереж та мікромереж в Україні та залученні потенційних інвесторів для реалізації відповідних проєктів.

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