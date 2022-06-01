Збитки в 300 мільйонів: ДБР арештувало проданий вдвічі дешевше за «ринок» автогаз Укрнафти — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Збитки в 300 мільйонів: ДБР арештувало проданий вдвічі дешевше за «ринок» автогаз Укрнафти

Вчора 15:22Фондовий ринок
245
Державне бюро розслідувань наклало арешт на скраплений газ, який напівдержавна Укрнафта раніше продала на біржі вдвічі дешевше за ринкову ціну — це могло завдати їй збитків у 300 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
Так, працівники ДБР розслідують кримінальне провадження щодо реалізації скрапленого газу «Укрнафтою» протягом квітня — травня 2022 року. Слідство встановило, що під час воєнного стану у квітні компанія подала заявку на проведення аукціону з продажу скрапленого газу. Для цього було погоджено біржу, яка запропонована самою «Укрнафтою», проте не має відповідної ліцензії.
«Результати аукціону мають ознаки фальсифікації, оскільки переможці купили скраплений газ за ціною практично вдвічі нижчою за ринкову», — повідомили в ДБР.
Зокрема, переможцем на аукціоні визнано двох учасників з пропозицією цін близько 28 тис. грн за тонну, хоча того ж дня на іншому аукціоні ці ж компанії змогли купити скраплений газ із пропозиціями цін близько 55 тис. грн за тонну. Інші учасники аукціону пропозиції ціни взагалі не надавали.
Таким чином сума завданих збитків підприємству, в якому значна державна частка, може становити понад 300 млн гривень. У рамках провадження за ознаками умисного використання посадовими особами службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, ДБР заарештувало зазначений скраплений газ.
За матеріалами: Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.