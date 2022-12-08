Збитки сягають 18 млн грн: на Закарпатті виявили масштабні вирубки лісів — Finance.ua

Збитки сягають 18 млн грн: на Закарпатті виявили масштабні вирубки лісів Сьогодні 06:09 — Кримінал

Збитки сягають 18 млн грн: на Закарпатті виявили масштабні вирубки лісів

ДБР оголосило про підозру майстру лісу Ясінянського лісгоспу в незаконних рубках на понад 18 млн грн.

Про це йдеться на сайті Закарпатської обласної прокуратури.

Як встановило слідство, працівник лісоохорони не вжив достатньо заходів для збереження лісу та попередження незаконних рубок.

Зауважують, що майстер лісу належно не перевіряв стан довіреної йому території та допустив масову незаконну вирубку дерев, сума збитків від якої перевищила 18 млн грн. Трапилося це в осінньо-зимовий період у 2020-2021 роках на території одного з лісництв Рахівщини.

Наразі правоохоронці готують клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від посади. За скоєне йому загрожує до п’яти років ув’язнення.

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