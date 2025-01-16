Збитки на 224 мільйони: АРМА розшукало активи у справі про корупцію в лісовій галузі — Finance.ua

Збитки на 224 мільйони: АРМА розшукало активи у справі про корупцію в лісовій галузі Сьогодні 11:47 — Кримінал

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало активи фігурантів кримінального провадження про корупцію в лісовій галузі, які завдали державі збитків на 224 млн грн.

Про це повідомила пресслужба установи.

«Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на запит Головного слідчого управління Національної поліції України розшукало значні активи у кримінальному провадженні. За даними слідства, службові особи державного підприємства у сфері лісової галузі у змові з посадовцями Поліського лісового офісу та підприємств-експортерів організували схему суттєвого заниження вартості деревини при експорті», — йдеться в повідомленні.

Читайте також АРМА розшукало активи на ₴3 мільярди у справі про розкрадання бюджетних коштів на будівництві

У період 2023−2024 років учасники схеми експортували деревину через підконтрольну чиновникам фірму більш ніж 90 нерезидентам нижче ринкових цін. Сума такого заниження склала 224 млн грн.

Фахівці АРМА у співпраці з департаментом безпеки ДП «Ліси України» за результатами проведених заходів розшукали 45 земельних ділянок, 64 од. автомобільного транспорту та 40,4 тис. кубометрів деревини.

Інформацію про виявлені активи передано правоохоронним органам для подальшого накладення арешту та передачі в управління Нацагентства.

Як повідомлялося, Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило активи на понад 3 млрд грн у фігурантів кримінального провадження щодо привласнення бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт.​​​​​​​​​​​​​​​

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.