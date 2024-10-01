Збитків на 120 млн грн «Лісам України»: на Закарпатті судитимуть держслужбовця — Finance.ua
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Збитків на 120 млн грн «Лісам України»: на Закарпатті судитимуть держслужбовця

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Державний реєстратор на Закарпатті незаконно вивів з державної власності 4 га землі, завдавши збитків на 120 млн грн. Йому загрожує до 6 років ув’язнення та заборона обіймати певні посади.
Чиновник зі Закарпаття постане перед судом через те, що незаконно вивів з державної власності землю вартістю майже 120 мільйонів гривень.
Про це повідомляє Поліція Закарпатської області.
Слідчі Головного управління Національної поліції в Закарпатській області за оперативного супроводу кіберполіції викрили чиновника, який сприяв незаконному виведенню з державної власності земельної ділянки у Хустському районі. Матеріали справи уже скеровано для судового розгляду.
Відомо, що 43-річний посадовець, перебуваючи на посаді державного реєстратора, незаконно вивів з державної власності майже 4 гектари земель в регіоні.
Він, зокрема, несанкціоновано вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень недостовірні відомості. Такі протиправні дії держслужбовця завдали підприємству «Ліси України» збитків на суму майже 120 мільйонів гривень.
Слідчі вже повідомили державному реєстратору про підозру за ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України.
Матеріали справи з обвинувальним актом було скеровано для судового розгляду.
За скоєне обвинуваченому загрожує до 6 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
За матеріалами:
УНН
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