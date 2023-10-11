Завод на Харківщині продають за 3 млн євро — Finance.ua
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Завод на Харківщині продають за 3 млн євро

Фондовий ринок
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Завод на Харківщині продають за 3 млн євро
Завод на Харківщині продають за 3 млн євро
Незавершений проєкт малотоннажної глибокої переробки сільськогосподарської сировини для виробництва сухого лецитину BIOLEX в Харківській області виставили на продаж.
Проєкт розрахований на переробку 5 т фосфатидного концентрату на добу (1500 т фосфатидного концентрату на рік з одержанням 1000 т сухого порошку лецитину та 450 т екстракційної олії), інформує InVenture.
Технологічний процес передбачає приймання, зберігання фосфатидного концентрату, його очищення, екстракцію фосфатидів органічним розчинником, сушіння порошку від вологи та розчинника, регенерацію розчинника, фасування готової продукції, — мовиться у повідомленні.
Іноземний інвестор, який призупинив фінансування проєкту, вже вклав у нього €3,3 млн (80% від загальної вартості проєкту), додаткові необхідні інвестиції у запуск виробництва складають €0,8 млн. Термін окупності інвестицій — до 2 років. Економічні розрахунки надаються за запитом.
Ціна продажу — €3 млн.
За матеріалами:
Finance.ua
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