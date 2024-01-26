Завдяки стабільній роботі енергосистеми взимку споживання електроенергії українською промисловістю зросло на понад 37% — Finance.ua
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Завдяки стабільній роботі енергосистеми взимку споживання електроенергії українською промисловістю зросло на понад 37%

Енергетика
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Українська промисловість почала споживати відчутно більше електроенергії. Зокрема, у листопаді промислові підприємства спожили електроенергії більш ніж на 25,7% порівняно з аналогічним періодом 2022 року (2,26 млрд кВт проти 1,79 млрд кВт). У грудні обсяги споживання зросли ще більше — на 37,6% (2,34 млрд кВт проти 1,69 млрд кВт у 2022 році).
«Збільшення обсягів споживання електроенергії промисловістю і, як результат, — зростання національної економіки стали можливі, зокрема, завдяки стабільній роботі енергосистеми. Попри атаки ворога, з лютого минулого року нам вдалося забезпечити безперебійне електропостачання як промисловості, так і побутових споживачів», — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Обсяги споживання електроенергії населенням також збільшилися. У грудні 2023 року українці спожили електроенергії на понад 11% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.
Досягти таких показників вдалося завдяки проведеній масштабній ремонтній кампанії на енергетичних об'єктах, яка координується Міненерго, і, як результат, — стабільній роботі генерації.
Зокрема, завдяки оптимізованій та якісній ремонтній кампанії атомними електростанціями було вироблено електроенергії на 10% більше, ніж планувалося згідно з прогнозним балансом ОЕС на 2023 рік.
Гідроелектростанції перевищили прогнозний показник виробітку електроенергії на 37%. Дещо покращили прогнозні показники виробництва і альтернативні джерела енергії, виробивши на 2% більше від прогнозного обсягу.
Водночас теплові електростанції показали суттєве відхилення від прогнозних показників генерації. На ТЕС виробили на 24% менше електроенергії, ніж було передбачено прогнозом, для ТЕЦ цей показник менший на 10%.
Відзначимо, що наприкінці минулого року було опубліковано звіт Єврокомісії, у якому високо оцінено зміни в енергетичному секторі України. Зокрема, у звіті відзначено важливість впливу стабільної роботи української енергетики на відновлення та зростання національної економіки.
За матеріалами:
Finance.ua
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