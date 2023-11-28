Завдав 100 млн грн збитків при будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива — Finance.ua
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Завдав 100 млн грн збитків при будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива

Енергетика
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Генеральний директор одного з підрозділів НАЕК «Енергоатом» був звільнений під заставу в розмірі 7 мільйонів гривень. Його підозрюють в розкраданні 100 мільйонів гривень під час будівництва атомного об'єкта.
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід гендиректору підрозділу ДП НАЕК «Енергоатом» у вигляді застави у розмірі 7 млн гривень у справі щодо заволодіння 100 млн грн при будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива. Про це УНН повідомляє із посиланням на САП.
28 листопада 2023 року за участі прокурора САП слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід генеральному директору відокремленого підрозділу ДП НАЕК «Енергоатом», який підозрюється у завданні майже 100 млн грн збитків державі при будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива, йдеться у повідомленні САП.
Зазначається, що суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 7 млн грн.
Також суд поклав на підозрюваного відповідні обовʼязки:
• повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
• утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
• здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну;
• носити електронний засіб контролю.
У жовтні було повідомлено про підозру п’ятьом особам, причетним до заволодіння 100 млн грн під час будівництва сховища відпрацьованого ядерного пального. Серед підозрюваних був генеральний директор відокремленого підрозділу ДП НАЕК «Енергоатом».
За матеріалами:
УНН
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