Завдали державі 76 млн грн збитків. ДБР підрахувало злочини податківців із початку року — Finance.ua
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Завдали державі 76 млн грн збитків. ДБР підрахувало злочини податківців із початку року

Кримінал
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Завдали державі 76 млн грн збитків. ДБР підрахувало злочини податківців із початку року
Завдали державі 76 млн грн збитків. ДБР підрахувало злочини податківців із початку року
Державне бюро розслідувань з січня 2023 року розслідує 103 кримінальні провадження за злочинами у сфері оподаткування. 32 податківцям повідомили про підозру, до суду спрямували 36 обвинувальних актів щодо 37 посадових осіб.
Про це повідомила пресслужба ДБР.
Інфографіка: dbr.gov.ua
Інфографіка: dbr.gov.ua
ДБР викрило, що через протиправні дії податківців державі завдано збитків на 76,5 млн гривень. На сьогодні вже відшкодовано 36 млн гривень, суди наклали арешт на майно вартістю 6,3 млн гривень.
Розслідування проводилися за сприяння керівництва Державної податкової служби.
Матеріали розслідування ДБР свідчать, що чиновники податкової вчиняють злочини, перш за все, заради власного збагачення.
Найвищі суми неправомірної вигоди, одержаної посадовими особами, сягають мільйонів гривень. Однак іноді суми становлять кілька тисяч гривень, наголосили у ДБР.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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