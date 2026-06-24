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Заступник голови «Київзеленбуду» «забув» майно на 9,6 млн грн

Кримінал
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Фото: прокуратури
Фото: прокуратури
Заступника генерального директора КО «Київзеленбуд» підозрюють у масштабному приховуванні статків.
У своїй річній декларації посадовець не вказав активи та фінансові операції на суму в понад 9,6 мільйона гривень.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Декларація

Замість скромної столичної хатинки на 21 квадратний метр посадовець збудував новий садовий будинок площею майже 280 квадратів. Станом на 2024 рік оціночна вартість цієї недобудови сягала близько 8,6 мільйона гривень. Однак у офіційних документах заступника генерального директора комунального об’єднання «Київзеленбуд» ця елітна нерухомість так і не з’явилася.
З’ясувалося, що чиновник також повністю проігнорував вказати в декларації фінансові операції з транспортними засобами. Він продав автомобіль BMW Х5 2014 року випуску, проте отримані 700 тисяч гривень доходу до реєстру не вніс. Окрім того, поза увагою державних органів залишився оформлений чоловіком кредит на суму 280 тисяч гривень. Загалом фігурант приховав статки та фінансові зобов’язання на 9,6 мільйона гривень.
Фахівці Національного агентства з питань запобігання корупції проаналізували декларацію за 2023 рік, яку чиновник подавав у 2024-му, перебуваючи на посаді директора комунального підприємства як суб’єкт декларування. Підрахунки показали, що загальна сума схованих активів перевищує 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
За матеріалами:
Finance.ua
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