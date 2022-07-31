Засновник Ethereum порекомендував криптовалюту для тих, хто не вірить у «зелений» блокчейн — Finance.ua
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Засновник Ethereum порекомендував криптовалюту для тих, хто не вірить у «зелений» блокчейн

Фінтех і Картки
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Засновник Ethereum порекомендував криптовалюту для тих, хто не вірить у «зелений» блокчейн
Засновник Ethereum порекомендував криптовалюту для тих, хто не вірить у «зелений» блокчейн
Співзасновник криптовалюти Ethereum Віталік Бутерін порекомендував інвесторам, які не вірять в успішність механізму консенсусу Proof-of-Stake, вкладати кошти в Ethereum Classic (ETC).
Під час свого виступу на конференції Ethereum Community Conference (EthCC) Віталік Бутерін заявив, що вважає перехід ефіріуму на «зелений» блокчейн важливим у розвитку проекту. Втім, для скептично налаштованих до PoS користувачів Бутерін порадив інвестувати в Ethereum Classic (ETC), що був запущений у 2016 році як хардфорк Ethereum.
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Як заявив Бутерін, найближчим часом розробники Ethereum почнуть завершальну фазу переходу блокчейну від механізму консенсусу Proof-of-Work (PoW) до Proof-of-Stake (PoS).
Нагадаємо, нещодавно розробник Ethereum Тім Бейко назвав 19 вересня як день, коли може статися злиття. Запропонована дата не зустріла заперечень інших розробників. Очікується, що перехід Ethereum на мережу на PoS дозволить знизити енергоспоживання на 99%.

Ethereum: чого чекати від «криптовалюти № 2»

За матеріалами:
noworries
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