Засновник ChatGPT платитиме користувачам криптовалюту лише за те, що вони — люди — Finance.ua

Засновник ChatGPT платитиме користувачам криптовалюту лише за те, що вони — люди Сьогодні 21:36 — Технології&Авто

Засновник ChatGPT платитиме користувачам криптовалюту лише за те, що вони — люди

Генеральний директор OpenAI, компанії-розробника найпопулярнішого чат-бота ChatGPT, Сем Альтман здивував спільноту новими планами з роботи свого криптовалютного проекту Worldcoin. Альтман платитиме користувачам криптовалюту лише за те, що вони — люди.

Засновник Worldcoin хоче роздати свою криптовалюту всім жителям планети, але для цього користувачам потрібно пройти спеціальну процедуру верифікації. Користувачі повинні подивитися в гігантську кулю, яка сканує райдужну оболонку їх ока. Оскільки райдужки очей унікальні, як відбитки пальців, сканування райдужної оболонки дозволяє створити унікальний цифровий ідентифікатор (World ID) на блокчейні і виключити використання ботів або реєстрацію декількох акаунтів

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За кожного верифікованого користувача оператор кулі отримуватиме винагороду у Worldcoin або фіатній валюті. Користувач матиме безкоштовний доступ до Worldcoin після сканування свого ока.

Альтман пояснив, що хоче надати всім людям універсальний базовий прибуток, який може компенсувати втрату робочих місць через розвиток штучного інтелекту. Таким чином він намагається вирішити проблему, яку сам і створив — штучний інтелект від OpenAІ вже наймають на роботу замість людей.

Як реагує суспільство

Однак плани батька ChatGPT викликають критику та недовіру у багатьох користувачів. Люди вважають, що сканування райдужної оболонки ока порушує приватність та безпеку, створює ризик зловживання даними та ставить під загрозу здоров’я. Втім, на сайті компанії стверджується, що Worldcoin не зберігатиме скани райдужної оболонки ока і що пристрій не зашкодить очам користувачів.

noworries За матеріалами:

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