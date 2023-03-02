Зарплати в IT-вакансіях в лютому знизились, але у декого зросли на $1 тис. (інфографіка) — Finance.ua
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Зарплати в IT-вакансіях в лютому знизились, але у декого зросли на $1 тис. (інфографіка)

Особисті фінанси
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Зарплати в IT-вакансіях в лютому знизились, але у декого зросли на $1 тис. (інфографіка)
Зарплати в IT-вакансіях в лютому знизились, але у декого зросли на $1 тис. (інфографіка)
Зарплати в IT-вакансіях в лютому зменшились і склали $2 тис. в нижній межі та $3,5 тис. в верхній межі.
Про це стало відомо з статистичних даних, розміщених анонімним сервісом з пошуку роботи Djinni.
Графік: Djinni
Графік: Djinni

Динаміка за спеціалізаціями

Не змінилися зарплати за місяць в .Net, C++, Java, Node.js, Python.
На $500 впали в Android, Data Analyst, Data Science, Design, Golang, QA Automotion.
На $500 виросли в DevOPS. Суттєво виросли у Flutter — на $1 тис. по верхній та нижній межі.
  • .Net — $2 тис. в нижній межі та $3,5 тис. в верхній межі в січні. В лютому — аналогічно.
  • Android — $2,5 тис. і $4 тис. відповідно в січні. В лютому — -$500 по нижній межі.
  • C++ — з листопада — без змін. $3 тис. в нижній межі та $5 тис. в верхній межі.
  • Data Analyst — $1,5 тис.-$3,5 тис. в січні і $1,5 тис.-$3 тис. в лютому.
  • Data Science — $3 тис.-$5,5 тис. в січні і $3 тис.-$5 тис. в лютому.
  • Design — $1 тис.-$2,5 тис. в січні і $1 тис.-$2 тис. в лютому.
  • DevOPS — $3 тис.-$6 тис. в січні і $3,5 тис.-$6 тис. в лютому.
  • Flutter — $1,5 тис.-$3,5 тис. в січні і $2,5 тис.-$4,5 тис. в лютому.
  • Golang — $4 тис.-$6 тис. в січні і $3,5 тис.-$6 тис. в лютому.
  • Java — $3,5 тис.-$5,5 тис. в січні і в лютому.
  • Javascript — $2,4 тис.-$4 тис. і $2,6 тис.-$4,5 тис. в лютому.
  • Node.js — без змін, $3 тис.-$5 тис.
  • PHP — $2 тис.-$4 тис. в січні і $2 тис.-$3,5 тис. в лютому.
  • Python — без змін, $3 тис.-$5 тис.
  • QA — $1 тис.-$2,3 тис. в січні і $1 тис.-$2 тис. в лютому.
  • QA Automotion — $2,5 тис.-$4,5 тис. в січні і $2,5 тис.-$4 тис. в лютому.
  • Ruby — $4 тис.-$6 тис. в січні і $3,8 тис.-$5,5 тис. в лютому.
А самим стабільним лишається C++. З серпня там зарплати ані збільшуються, ані зменшуються. За маленьким виключенням жовтня, коли нижня межа зарплат тимчасово впала на $500.
З динамікою по іншим напрямкам можна ознайомитися за посиланням.

Нові робочі місця

Ситуація дещо погіршилася в порівнянні з січнем, але, все ж таки, краще, ніж в грудні.
Графік: Djinni
Графік: Djinni
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