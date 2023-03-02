Зарплати в IT-вакансіях в лютому знизились, але у декого зросли на $1 тис. (інфографіка) — Finance.ua

Зарплати в IT-вакансіях в лютому знизились, але у декого зросли на $1 тис. (інфографіка)
Зарплати в IT-вакансіях в лютому зменшились і склали $2 тис. в нижній межі та $3,5 тис. в верхній межі.
Про це стало відомо з статистичних даних, розміщених анонімним сервісом з пошуку роботи Djinni.
Динаміка за спеціалізаціями
Не змінилися зарплати за місяць в .Net, C++, Java, Node.js, Python.
На $500 впали в Android, Data Analyst, Data Science, Design, Golang, QA Automotion.
На $500 виросли в DevOPS. Суттєво виросли у Flutter — на $1 тис. по верхній та нижній межі.
- .Net — $2 тис. в нижній межі та $3,5 тис. в верхній межі в січні. В лютому — аналогічно.
- Android — $2,5 тис. і $4 тис. відповідно в січні. В лютому — -$500 по нижній межі.
- C++ — з листопада — без змін. $3 тис. в нижній межі та $5 тис. в верхній межі.
- Data Analyst — $1,5 тис.-$3,5 тис. в січні і $1,5 тис.-$3 тис. в лютому.
- Data Science — $3 тис.-$5,5 тис. в січні і $3 тис.-$5 тис. в лютому.
- Design — $1 тис.-$2,5 тис. в січні і $1 тис.-$2 тис. в лютому.
- DevOPS — $3 тис.-$6 тис. в січні і $3,5 тис.-$6 тис. в лютому.
- Flutter — $1,5 тис.-$3,5 тис. в січні і $2,5 тис.-$4,5 тис. в лютому.
- Golang — $4 тис.-$6 тис. в січні і $3,5 тис.-$6 тис. в лютому.
- Java — $3,5 тис.-$5,5 тис. в січні і в лютому.
- Javascript — $2,4 тис.-$4 тис. і $2,6 тис.-$4,5 тис. в лютому.
- Node.js — без змін, $3 тис.-$5 тис.
- PHP — $2 тис.-$4 тис. в січні і $2 тис.-$3,5 тис. в лютому.
- Python — без змін, $3 тис.-$5 тис.
- QA — $1 тис.-$2,3 тис. в січні і $1 тис.-$2 тис. в лютому.
- QA Automotion — $2,5 тис.-$4,5 тис. в січні і $2,5 тис.-$4 тис. в лютому.
- Ruby — $4 тис.-$6 тис. в січні і $3,8 тис.-$5,5 тис. в лютому.
А самим стабільним лишається C++. З серпня там зарплати ані збільшуються, ані зменшуються. За маленьким виключенням жовтня, коли нижня межа зарплат тимчасово впала на $500.
З динамікою по іншим напрямкам можна ознайомитися за посиланням.
Нові робочі місця
Ситуація дещо погіршилася в порівнянні з січнем, але, все ж таки, краще, ніж в грудні.
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