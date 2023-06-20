Заробили 200 мільйонів: в «Армії відновлення» працюють вже 30 тисяч безробітних — Finance.ua

Заробили 200 мільйонів: в «Армії відновлення» працюють вже 30 тисяч безробітних Сьогодні 16:45 — Особисті фінанси

Заробили 200 мільйонів: в «Армії відновлення» працюють вже 30 тисяч безробітних

Понад 30 тисяч безробітних залучені до виконання суспільно корисних робіт в рамках проекту «Армія відновлення». Вони вже заробили 200 млн грн.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

«Проект „Армія відновлення“ працює вже у 18 регіонах, нещодавно до нього долучилась Вінницька область. Загалом до виконання суспільно корисних робіт в рамках проекту залучено вже понад 30 тисяч безробітних, які заробили за здійснення робіт з відбудови 200 млн грн. Лідером серед регіонів в цьому проекті залишається Полтавська область, де такі роботи виконують понад 5 тисяч безробітних. Цим проектом ми підтримуємо людей, що тимчасово опинились без роботи, адже за виконання суспільно корисних робіт вони отримують від держави оплату в розмірі щонайменше 6700 грн, а це більше, ніж середня допомога з безробіття тим, хто перебуває на обліку в центрі зайнятості», — зазначила Юлія Свириденко.

Серед найбільш активних учасників проекту:

Полтавська область — залучено 5 434 особи;

Харківська область — 5 151 особа;

Донецька область — 3 563 особи;

Київська область — 3 333 особи;

Чернігівська область — 3 234 особи.

Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Керівництво областей визначає, які роботи потрібні в регіоні, повідомляє про це Центр зайнятості, який пропонує безробітним, що стоять на обліку в центрі, долучитись до виконання таких робіт.

З цими людьми укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт. Оплата здійснюється відповідно до відпрацьованого часу в розмірі щонайменше 6700 грн в разі роботи повний місяць.

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