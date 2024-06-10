Запис Invest Talk Summit вже доступний: як отримати тим, хто пропустив головну інвестиційну конференцію року — Finance.ua

Запис Invest Talk Summit вже доступний: як отримати тим, хто пропустив головну інвестиційну конференцію року Сьогодні 16:05

Запис Invest Talk Summit вже доступний: як отримати тим, хто пропустив головну інвестиційну конференцію року

Invest Talk Summit у 2024 році став справжньою знахідкою для тих, хто шукає шляхи безпечного та дієвого інвестування. На заході зібралися експерти з найрізноманітніших галузей та не лише голослівно переконували вкласти гроші у актив, який вони представляють, а на власному практичному досвіді розповідали, як це працює.

Теми Invest Talk Summit

Саміт покликаний познайомити його учасників з головними стратегіями та інструментами для інвестування, детально розглянути дієві в Україні та світі інвест інструменти, а також дізнатися про перспективи розвитку ринку інвестування у 2024 році.

Спікери вели дискусії щодо:

можливостей для отримання пасивного доходу від фондового ринку;

очікувань від інвестицій в Україні та світі у наступні три роки;

найкращих ETF на 2024 рік;

неочевидних схем та лайфхаків в інвестуванні;

тенденцій в крипто індустрії;

фондів колективного інвестування;

відбору акцій для інвестиційного портфелю тощо.

Окрема увага була присвячена темі ринку землі, який лише починає свій розвиток в Україні, але експерти вже покладають на нього великі надії. Земля — це обмежений актив, якого з роками не ставатиме більше. Тому фахівці прогнозують зростання вартості сільськогосподарських земель вже у найближчому майбутньому і твердять, що вкладатися в цей актив дуже вигідно та перспективно.

Про секрети та особливості інвестування у сільськогосподарські землі в межах своєї доповіді розповів співзасновник сервісу земельних інвестицій Zeminvest Олександр Чорний. Він навів приклад того, яким чином земля працює як інвестиційний інструмент у країнах Європи, де ринок землі відкритий понад 10 років — Литві, Естонії, Польщі, Латвії. Спікер розповів, як зросла капіталізація, на скільки подорожчала земля та яку саме вигоду отримали інвестори. Також Олександр Чорний поділився очікуваннями від розвитку інвестування у с/г землі та дав корисні орієнтири українським інвесторам.

Серед спікерів були і фахівці у інших сферах, зокрема перед учасниками саміту виступили: Ерік Найман, засновник і керуючий партнер інвестиційної компанії HUG’S; Андрій Масло, Founder & CEO у Investudio; Артем Щербина, Директор з інвестицій Capital Times; Євгеній Тригубченко, інвестиційний аналітик і лектор Біржового університету; Сергій Фурса, заступник директора з питань торгівлі цінними паперами Dragon Capital; Тарас Котович, Старший фінансовий аналітик групи ICU; Роман Черепаха, інвестиційний директор Horizon Capital; Андрій Усенко, співзасновник Твоє Коло та співвласник КУА Профіт та інші.

Доповіді експертів стали справжньою знахідкою для учасників саміту, які дізналися з перших вуст, як без шкоди для власного гаманця розширити горизонти інвестування.

Презентація Invest Talk Summit 2024

Для тих, хто не зміг доєднатися чи вчасно не знав про проведення саміту, що відбувся в Києві ще 18 травня, є гарні новини — з’явилася можливість придбати повний запис Invest Talk Summit 2024 з виступами усіх спікерів. Повну програму з переліком усіх тем та експертів, що їх розкривали, можна переглянути на сайті саміту. За тим же посиланням доступне і придбання запису події.

Головна перевага запису — це те, що вся потрібна інформація завжди буде під рукою та допоможе вчасно зробити правильні висновки щодо потенційних активів для інвестування, які вас цікавлять вже сьогодні. І пам’ятайте: інвестиції у знання платять найкращі дивіденди!

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