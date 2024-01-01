Запрацювали нові камери фотофіксації порушень правил дорожнього руху — Finance.ua

Запрацювали нові камери фотофіксації порушень правил дорожнього руху Сьогодні 14:11 — Технології&Авто

Із 1 січня на українських дорогах додатково запрацюють ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень правил дорожнього руху.

Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«Ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень ПДР на дорогах України з 1 січня. 19 комплексів працювали до повномасштабного вторгнення і зараз відновлять свою роботу, а ще 31 прилад контролю запрацює вперше. Будьте відповідальними — не порушуйте ПДР», — написав він.

Адреси всіх камер фотовідеофіксації можна переглянути за посиланням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.