Запчастин немає: російські літаки почали літати без обшивки крила — Finance.ua

Запчастин немає: російські літаки почали літати без обшивки крила Сьогодні 22:21 — Технології&Авто

Запчастин немає: російські літаки почали літати без обшивки крила

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв’язку із вторгненням рф в Україну, агресор почав відчувати серйозні проблеми із запчастинами до літаків «Аерофлоту».

Як повідомляє «Авіаторщина», два Boeing 777 літають без панелей обшивки крила.

Йдеться про панелі для доступу до механізмів прибирання та випуску передкрилка та комунікацій, що розташовані у лобовому обтічнику крила.

В «Аерофлоті» ці панелі з літаків знімаються тільки через пошкодження, наприклад, внаслідок зіткнення з птахами. Потім вони підлягають заміні чи ремонту. Можливість відновлення та її ступінь до вторгнення росії в Україну визначав розробник літаків. У разі неможливості відремонтувати панель перевізник приймав рішення про купівлю нової.

У зв’язку з антиросійськими санкціями «Аерофлот» почав відчувати труднощі із заміною пошкодженої обшивки на нову.

Він змушений був зосередитись на відновленні панелей власними силами, при цьому на час ремонту борти продовжують виконувати рейси.

У березні 2022 року світові авіагіганти Boeing і Airbus припинили роботу в росії, через що виник брак запчастин для ремонту літаків. Виникли проблеми зі страхуванням літаків, які використовуються російськими авіаперевізниками.

Європейські країни, а також США, Канада та низка інших зупинили дію сертифікатів придатності літаків російських авіакомпаній.

26 вересня 2022 року стало відомо про те, що російські авіакомпанії виключили із найпрестижнішого рейтингу.

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УНІАН За матеріалами:

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