Запаси газу та вугілля: Шмигаль відповів, чи вистачить їх на зиму — Finance.ua
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Запаси газу та вугілля: Шмигаль відповів, чи вистачить їх на зиму

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Україна на сьогодні має достатні запаси газу, вугілля та пального для проходження зими.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що країна входить у зиму з 14 мільярдами кубічних метрів газу у сховищах та з 1,3 мільйонами тонн вугілля на складах.
«Цього ресурсу вистачить для того, щоб стабільно пройти зиму. Це стосується не лише газу та вугілля, а й пального. В умовах збільшення імпорту дизельних та бензинових генераторів розуміємо, що попит на пальне може зрости. Але дефіциту Міністерство економіки не передбачає. Уряд перебуває пвостійному діалозі з мережами пального та уважно стежить за балансом імпорту та споживання. Імпорт останніми місяцями у нас становив близько 700 тисяч тонн щомісяця, і це дозволяє забезпечити потреби споживачів», — сказав він.

Довідка Finance.ua:

  • 18 листопада Шмигаль заявив, що майже половину об’єктів енергетичної системи України виведено з ладу через ракетні удари російських окупантів;
  • 21 листопада прем’єр повідомив, що в українських газосховищах накопичено понад 14 млрд куб. метрів газу. За його словами, цього достатньо для проходження зими, але через атаки по критичній інфраструктурі необхідно накопичувати додаткові ресурси;
  • 28 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що обговорив із амбасадорами платформи United24 питання проходження цієї зими, допомоги Україні з генераторами та іншим енергетичним обладнанням.
За матеріалами:
УНІАН
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