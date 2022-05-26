Запасів пшениці на Землі залишилося лише на 10 тижнів — експерт при ООН — Finance.ua
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Запасів пшениці на Землі залишилося лише на 10 тижнів — експерт при ООН

Вчора 11:30Аграрний ринок
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У світі залишилося запасів пшениці на складах лише на 10 тижнів через війну в Україні та через те, що Індія в останні тижні заборонила експорт пшениці.
Про це заявила експерт із питань продовольчої безпеки, гендиректор сільськогосподарської аналітичної компанії Gro Intelligence Сара Менкер Раді Безпеки ООН.
Війна росії проти України, за її словами, «тільки підлила масла» цій проблемі.
«Я хочу почати з того, що прямо скажу, що російсько-українська війна не стала причиною кризи продовольчої безпеки. Це просто підлило масла у вогонь, який давно тлів. Криза, яку ми виявили задовго до пандемії COVID-19, говорить про крихкість наших ланцюжків постачання», — сказала Менкер.
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Вона додала, що «навіть, якщо війна закінчиться завтра, наша проблема продовольчої безпеки не зникне найближчим часом без узгоджених дій».
400 мільйонів людей у всьому світі опинилися у зоні «продовольчих ризиків».
«Сьогоднішні умови гірші, ніж у 2007 та 2008 роках. Важливо відзначити, що нині спостерігається найнижчий рівень запасів зерна, який колись бачив світ, у той час як доступ до добрив дуже обмежений, а посуха в регіонах, де вирощують пшеницю, є найбільш екстремальною за останні 20 років. Аналогічні проблеми із запасами також стосуються кукурудзи та інших зернових. Урядові оцінки не складаються», — зазначила Менкер.

Посівна в Україні. Чи зможуть українці нагодувати себе та світ

Минулого тижня держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив росію у блокуванні експорту пшениці з України, що росія категорично заперечувала. Блінкен стверджував, що москва використовує пшеницю як зброю війни.
За матеріалами: УНІАН
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