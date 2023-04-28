Запас ходу 700 км та 3 секунди до сотні: презентовано флагманський електрокросовер від Chery (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Запас ходу 700 км та 3 секунди до сотні: презентовано флагманський електрокросовер від Chery (фото)

Технології&Авто
36
Запас ходу 700 км та 3 секунди до сотні: презентовано флагманський електрокросовер від Chery (фото)
Запас ходу 700 км та 3 секунди до сотні: презентовано флагманський електрокросовер від Chery (фото)
У Китаї показали новий Exeed Sterra ET. Флагманський електричний кросовер від преміального підрозділу Chery надійде у продаж на батьківщині найближчими місяцями, а 2024 року розпочнеться його експорт під назвою Exlantix E0Y. Про це повідомляє сайт Autohome.
Електромобіль Exeed Sterra ET досягає приблизно 5 м завдовжки і близько 2 м завширшки. Кросовер вирізняється досить стриманим дизайном із високою віконною лінією та діодною смугою на всю ширину кузова спереду.
Найцікавіша зовнішня риса — матричні екрани під фарами. На них можна виводити різні зображення.
Запас ходу 700 км та 3 секунди до сотні: презентовано флагманський електрокросовер від Chery (фото)
Салон Exeed Sterra ET не показали, але відомо, що електрокросовер отримає невелику віртуальну панель приладів та величезний мультимедійний тачскрин. Електромобіль Chery запропонують у версіях на 4 та 6 місць, причому крісла другого ряду у нього зможуть повертатися. Серед опцій обіцяють акустику з 23 динаміками та систему напівавтономного водіння.
Запас ходу 700 км та 3 секунди до сотні: презентовано флагманський електрокросовер від Chery (фото)
Китайський електромобіль отримає силову установку від седана Exeed E03. Два двигуни загальною потужністю 480 к. с. дозволять розганятися до 100 км/год за 3 с. Запас ходу становитиме близько 700 км.
Хоч би скільки коштувало ваше авто, головне при подорожах — ваша безпека. Тому не забувайте своєчасно оформити обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно можна зробити це на Finance.ua. Перейдіть за посиланням, порівнюйте ціни та вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Хочу вигідно придбати автоцивілку

За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.