Запас ходу 700 км та 3 секунди до сотні: презентовано флагманський електрокросовер від Chery (фото) — Finance.ua

Запас ходу 700 км та 3 секунди до сотні: презентовано флагманський електрокросовер від Chery (фото) 28.04.2023, 01:28 — Технології&Авто

Запас ходу 700 км та 3 секунди до сотні: презентовано флагманський електрокросовер від Chery (фото)

У Китаї показали новий Exeed Sterra ET. Флагманський електричний кросовер від преміального підрозділу Chery надійде у продаж на батьківщині найближчими місяцями, а 2024 року розпочнеться його експорт під назвою Exlantix E0Y. Про це повідомляє сайт Autohome.

Електромобіль Exeed Sterra ET досягає приблизно 5 м завдовжки і близько 2 м завширшки. Кросовер вирізняється досить стриманим дизайном із високою віконною лінією та діодною смугою на всю ширину кузова спереду.

Найцікавіша зовнішня риса — матричні екрани під фарами. На них можна виводити різні зображення.

Салон Exeed Sterra ET не показали, але відомо, що електрокросовер отримає невелику віртуальну панель приладів та величезний мультимедійний тачскрин. Електромобіль Chery запропонують у версіях на 4 та 6 місць, причому крісла другого ряду у нього зможуть повертатися. Серед опцій обіцяють акустику з 23 динаміками та систему напівавтономного водіння.

Китайський електромобіль отримає силову установку від седана Exeed E03. Два двигуни загальною потужністю 480 к. с. дозволять розганятися до 100 км/год за 3 с. Запас ходу становитиме близько 700 км.

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